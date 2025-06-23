تشكيل كأس العالم للأندية – مايولو يقود هجوم باريس سان جيرمان ضد سياتل

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 21:21

كتب : FilGoal

سيني مايولو - باريس سان جيرمان

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه سياتل ساوندرس.

ويقود سيني مايولو هجوم باريس سان جيرمان بدلا من جونسالو راموس الذي لعب بشكل أساسي في المباراة الماضية أمام بوتافوجو.

ويحتاج باريس سان جيرمان للفوز لضمان التأهل من دور المجموعات.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ويليا باتشو – نونو مينديز

الوسط: فيتينا – جواو نيفيز – فابيان رويز

الهجوم: ديزيري دوي – سيني مايولو – خفيتشا كفاراتسخيليا

ويتصدر بوتافوجو المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي باريس سان جيرمان كوصيف بـ3 نقاط بالتساوي مع أتليتكو مدريد.

ويتذيل سياتل المجموعة دون نقاط.

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