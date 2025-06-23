ميدياست: تحذيرات في أمريكا بشأن حالة الطقس قبل مباراة تشيلسي والترجي

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 20:07

كتب : FilGoal

فريق الترجي

أطلقت بعض التحذيرات في ولاية فيلادلفيا الأمريكية، بسبب حالة الطقس الخاصة بالمباراة الحاسمة بين تشيلسي الإنجليزي والترجي التونسي بكأس العالم للأندية.

وأفادت قناة ميدياست، أن درجة الحرارة ستتجاوز الـ39 درجة مئوية في وقت المباراة.

وقد اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كل الإجراءات اللازمة لهذه الحالة من أجل الوصول بالمباراة لبر الأمان.

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وربما يلجأ الفريقان لغرفة الملابس في حالة ساءت الأمور مثل ما حدث في مباراة بوروسيا دورتموند وصنداونز بالجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

وألمح إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي، أنه سيلجأ إلى المداورات من أجل عدم إرهاق عناصر الفريق بسبب ضغط المباريات وعامل الطقس.

ويلتقي تشيلسي بمنافسه الترجي في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

ويقع تشيلسي في المجموعة الرابعة التي تضم كل من: فلامنجو، والترجي، ولوس أنجلوس.

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