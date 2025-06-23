طاهر: سنصلح انخفاض الأداء في الشوط الثاني.. والمجموعة لم تحسم بعد

ويلتقي الفريقان الثلاثاء المقبل على ملعب ميتلايف في الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، وفي نفس التوقيت يلعب إنتر ميامي ضد بالميراس.

وقال طاهر عبر شبكة DAZN: "أشعر بالحزن من الغياب عن المباريات في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد وأيضا تعتبر بطولة كبيرة".

وأضاف "كنت أتمنى لعب جميع المباريات، ليس من السهل مشاهدة مباراة فريقي الماضية من المدرجات وكذلك اللقاء المقبل".

وتابع "أتمنى التوفيق لفريقي وتخطي مرحلة المجموعات وكتابته في تاريخ جميع اللاعبين".

وأكمل "أرى أن هناك فرصة للجميع في التأهل، لأن حسابيا لم يحسم أي فريقه تخطي المجموعة، عكس مجموعات أخرى حسمت فرقها التأهل بشكل رسمي، أعتقد أن الـ4 فرق في مجموعتنا سيلعبون على الفوز لضمان التأهل".

وواصل "لا أعرف سبب بداية الشوط الأول من المباريات بقوة ثم انخفاض الأداء في الشوط الثاني، لكن من الممكن إصلاح الأمر في المباراة المقبلة بشكل أفضل".

وأنهى حديثه قائلا: "ربما نبدأ اللقاء أمام بورتو بشكل أهدى خاصة أن توقيت المباراة يساعدنا في ذلك مثل لقاء إنتر ميامي الذي تعلمنا منه".

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طاهر محمد يتحدث عن غيابه عن المباراة، اختلاف مستوى الفريق بين الشوطين الأول والثاني وفرص الفريق للتأهل في مباراة بورتو 🔴🔵



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ماذا يحتاج الأهلي؟

* يحتاج الأهلي إلى الفوز أمام بورتو بفارق هدفين على الأقل كشرط أول للتأهل.

* يحتاج الأهلي إلى انتهاء مباراة بالميراس أمام إنتر ميامي بفوز بطل البرازيل كشرط ثان لتأهل الأهلي

* يحتاج الأهلي لتعويض فارق الـ3 أهداف أمام إنتر ميامي (في تحقيق الفوز أمام بورتو، وخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس).

مثل أن يحقق الأهلي الفوز بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بفارق هدفين

أو فوز الأهلي بفارق هدفين 3-1 أو 4-2 مع خسارة إنتر ميامي 1-0 ليتأهل الأهلي وقتها بفضل تسجيله أهدافا أكثر.

في حالة فوز الأهلي بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بهدف نظيف، سيتعادل الفريقان في كل شيء، ليتم اللجوء وقتها للعب النظيف، ويتأهل الفريق الذي حصد بطاقات صفراء وحمراء أقل.

حاليا تحصل لاعبو الأهلي على 4 بطاقات صفراء، وهو نفس عدد البطاقات للاعبي إنتر ميامي.

وفي حالة التعادل في كل شيء سيتم وقتها اللجوء للقرعة.

وتنص لوائح البطولة على أنه في حالة تعادل فريقين في نفس النقاط يتم اللجوء للآتي:

1 - المواجهات المباشرة

2 - فارق الأهداف

3 - الأهداف المسجلة

4 - اللعب النظيف (البطاقة الصفراء خصم نقطة - البطاقة الحمراء غير المباشرة "بطاقتين صفراوتين" 3 نقاط - بطاقة حمراء 4 نقاط - بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة 5 نقاط)

5 - القرعة

ويلتقي متصدر تلك المجموعة الاولى أمام ثاني المجموعة الثانية، فيما يواجه ثاني المجموعة الأولى أمام متصدر المجموعة الثانية في دور الـ16.

وتضم المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، وبوتافوجو البرازيلي، وسياتل ساوندرز المكسيكي، وأتليتكو مدريد الإسباني.