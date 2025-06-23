بن رمضان: الأهم لنا تقديم مستوى يليق بالأهلي أمام بورتو

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 19:45

كتب : FilGoal

الأهلي - محمد علي بن رمضان

شدد محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي على أن فريقه يسعى لتقديم مستوى مميز أمام بورتو في كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي ضد بورتو البرتغالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بن رمضان عبر منصة دازن: "بورتو فريق كبير ولديه لاعبين مميزين والأهلي كذلك، ستكون مباراة قوية بين الفريقين وستلعب على التفاصيل الصغيرة".

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وأضاف "أتمنى أن يكون التوفيق حليفنا ونحقق الفوز، ونركز فقط في هذه المباراة وليس المباراة الأخرى في المجموعة".

وواصل "سنقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز ونتمنى التوفيق من الله".

وأتم تصريحاته "كل اللاعبين في حالة تركيز شديدة ويجب أن نكون جميعا معا لتحقيق الفوز والأهم هو تقديم مستوى يليق بالنادي الأهلي وجماهيره".

ويحتل الأهلي المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطة بالتساوي مع بورتو، بينما يمتلك كل من بالميراس وإنتر ميامي 4 نقاط.

وتعادل بورتو مع بالميراس سلبيا، وخسر من إنتر ميامي بهدفين لهدف.

بينما تعادل الأهلي مع إنتر ميامي سلبيا وخسر من بالميراس بثنائية دون رد.

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