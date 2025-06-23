للاستفادة المالية.. فوتبول إيطاليا: إنتر منفتح لبيع طارمي لـ بشكتاش

يستعد مهدي طارمي لاعب إنتر الإيطالي، لمغادرة الفريق في سوق الإنتقالات الحالية.

وأفاد موقع فوتبول إيطاليا، أن وكيل أعمال اللاعب الإيراني يعمل حاليًا على التفاوض مع بشكتاش التركي.

ويعمل اللاعب على البحث عن أفضل العروض، وذلك للمشاركة في الموسم القادم بشكل أساسي.

ويسعى إنتر لبيع اللاعب من أجل الاستفادة المالية من اللاعب وتعزيز صفوف الفريق.

ويبحث إنتر عن التعاقد مع الدنماركي راسموس هويلوند مهاجم مانشستر يونايتد، لتعزيز قوة الفريق للموسم الجديد.

ويغيب مهدي طارمي عن صفوف إنتر في كأس العالم للأندية بسبب الأحداث السياسية التي تشهدها إيران.

وتمكن الفريق الإيطالي من تحقيق انتصار ثمين على حساب أوراوا ريد دياموندز الياباني بهدفين مقابل هدف.

وسجل هدف الإنتر الأول لاوتارو ماتينز في الدقيقة 78، وعزز تقدم الفريق فالنتين كاربوني في الدقيقة 92.

ويقع إنتر في المجموعة الخامسة التي تضم كل من: ريفر بليت، ومونتيري، وأوراوا ريد دياموندز.