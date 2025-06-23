ريبيرو: نريد أن نلعب ضد أقوى نسخة من بورتو

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 19:21

كتب : FilGoal

خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي

شدد خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي على أن فريقه يرغب في مواجهة بورتو البرتغالي في أقوى نسخة منه.

ويلعب الأهلي ضد بورتو البرتغالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ريبيرو عبر موقع دازن: ليس هذا المسار الذي كنا نريده الآن الأمر ليس في أيدينا نحن أيضا ننظر للمباراة الأخرى في المجموعة".

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وأضاف "تركيزنا سيكون على ما نستطيع أن نتحكم به وهي مباراة بورتو".

وواصل "أعتقد أنه يوجد الكثير من الأسباب التي تجعلنا متحمسين للفوز بتلك المباراة ليس فقط أن يمكننا أن نتأهل منها إلى الدور القادم وهي حقيقة، يوجد العديد من الاحتمالات ولكن الفرصة قائمة".

وأكمل "الأمر يتعلق بنا وبالجمهور الذي جاء خلفنا إلى هنا ووضع علينا الآمال، واجبنا أن نلعب مباراة جيدة ونقدم أداء جيد ونقاتل على كل شيء يمكن فعله للوصول إلى نتيجة إيجابية".

وأشار "أتمنى أيضا أن يكون بورتو يريد الفوز والتأهل لأن هذه هي كرة القدم، أريد أن ألعب ضد بورتو الجيد القوي لنختبر أنفسنا".

وواصل "بورتو فريق قوي وتاريخي ويمتلك لاعبين رائعين ومدرب جيد ونريد أن نلعب أمام النسخة الأفضل لهم وهم يريدون اللعب أمام نسخة قوية من الأهلي ولهذا نحن هنا في البطولة".

وأتم تصريحاته "فرصة الأهلي أمام بورتو هي 50-50، وكل مباراة في كرة القدم لها نفس النسبة أيا كان الخصم، دائما لدينا فرصة للفوز ونحن هنا في كأس العالم لهذا السبب وبالأداء الجيد نستطيع رفع هذه النسبة إلى 60 و70 لنقترب من النتيجة التي نريدها وهذا ما سوف نقاتل عليه".

ويحتل الأهلي المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطة بالتساوي مع بورتو، بينما يمتلك كل من بالميراس وإنتر ميامي 4 نقاط.

وتعادل بورتو مع بالميراس سلبيا، وخسر من إنتر ميامي بهدفين لهدف.

بينما تعادل الأهلي مع إنتر ميامي سلبيا وخسر من بالميراس بثنائية دون رد.

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