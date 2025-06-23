سلة – جراحة في الكتف لـ دولا لاعب الاتحاد السكندري

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 19:07

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري كرة سلة - أحمد عادل دولا

خضع أحمد عادل "دولا" لاعب الاتحاد السكندري لكرة السلة ومنتخب مصر لجراحة ناجحة في الكتف.

وكان دولا يعاني من إصابة في الكتف منذ فترة وقرر تأجيل الخضوع لعملية جراحية لحين الانتهاء من نهائي الدوري المصري، وأيضا المرحلة النهائية من الدوري الإفريقي لكرة السلة The Bal.

وغاب دولا عن أول مباراتين للاتحاد السكندري في بطولة الدوري الإفريقي أمام أهلي طرابلس الليبي والفتح الرباطي المغربي، قبل أن يشارك في مباراة نصف النهائي أمام بترو لواندا الأنجولي، وغاب في آخر مباراة أمام الجيش الرواندي.

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وأجرى دولا الجراحة في أحد مستشفيات القاهرة لعلاج قطع في غضروف مفصل الكتف الأيسر.

وانضم دولا للقائمة الأولية لمنتخب مصر لكرة السلة للمشاركة في بطولة الأفور باسكت في شهر أغسطس المقبل في أنجولا، تحت قيادة المدير الفني محمد الكرداني.

الاتحاد السكندري أحمد عادل دولا كرة سلة
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