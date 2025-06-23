ماركا: اقتراب مبابي من العودة للمشاركة مع ريال مدريد 

لا يزال كيليان مبابي نجم ريال مدريد غير قادر على المشاركة في التدريبات الجماعية مع فريقه والتدرب تحت قيادة تشابي ألونسو، وذلك بسبب إصابته في المعدة.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مبابي أصبح قريبا من العودة للمشاركة في تدريبات ريال مدريد.

وذلك بعدما انضم مبابي للفريق من جديد وبدأت خوض التدريبات في صالة الألعاب الرياضية.

ودخل مبابي إلى المستشفى يوم الخميس الماضي بسبب تعرضه إلى التهاب حاد في المعدة والأمعاء، قبل أن يغادر المستشفى ويعود لمعسكر فريقه.

ولم يتمكن مبابي حتى الآن من التدرب مع تشابي ألونسو سوى مرتين فقط، وكذلك غاب عن جلسة تصوير الفريق الرسمية في كأس العالم للأندية.

وفاز ريال مدريد على باتشوكا بنتيجة 3-1 في كأس العالم للأندية، ولا يزال يتبقى له مباراة في دور المجموعات ضد سالزبورج النمساوي.

ويمتلك ريال مدريد 4 نقاط بعد التعادل مع الهلال السعودي والفوز على باتشوكا المكسيكي.