ماركا: اقتراب مبابي من العودة للمشاركة مع ريال مدريد 

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 18:59

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

لا يزال كيليان مبابي نجم ريال مدريد غير قادر على المشاركة في التدريبات الجماعية مع فريقه والتدرب تحت قيادة تشابي ألونسو، وذلك بسبب إصابته في المعدة.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مبابي أصبح قريبا من العودة للمشاركة في تدريبات ريال مدريد.

وذلك بعدما انضم مبابي للفريق من جديد وبدأت خوض التدريبات في صالة الألعاب الرياضية.

أخبار متعلقة:
كادينا سير: ريال مدريد يحدد شروطه المالية لبيع رودريجو سكاي تكشف موقف ثيو هيرنانديز من الانتقال إلى الهلال مانشستر يونايتد يكشف عن موعد بداية فترة الإعداد للموسم الجديد

ودخل مبابي إلى المستشفى يوم الخميس الماضي بسبب تعرضه إلى التهاب حاد في المعدة والأمعاء، قبل أن يغادر المستشفى ويعود لمعسكر فريقه.

ولم يتمكن مبابي حتى الآن من التدرب مع تشابي ألونسو سوى مرتين فقط، وكذلك غاب عن جلسة تصوير الفريق الرسمية في كأس العالم للأندية.

وفاز ريال مدريد على باتشوكا بنتيجة 3-1 في كأس العالم للأندية، ولا يزال يتبقى له مباراة في دور المجموعات ضد سالزبورج النمساوي.

ويمتلك ريال مدريد 4 نقاط بعد التعادل مع الهلال السعودي والفوز على باتشوكا المكسيكي.

مبابي ريال مدريد كأس العالم للأندية
نرشح لكم
التشكيل - ثنائي في هجوم أتليتكو مدريد.. وتيليس أساسي مع بوتافوجو تعرض مدرب الوداد وطبيب الفريق لحادث سير في أمريكا تشكيل كأس العالم للأندية – مايولو يقود هجوم باريس سان جيرمان ضد سياتل ميدياست: تحذيرات في أمريكا بشأن حالة الطقس قبل مباراة تشيلسي والترجي طاهر: سنصلح انخفاض الأداء في الشوط الثاني.. والمجموعة لم تحسم بعد بن رمضان: الأهم لنا تقديم مستوى يليق بالأهلي أمام بورتو ريبيرو: نريد أن نلعب ضد أقوى نسخة من بورتو جناح العين: يجب أن نتعلم من تجربة الخسارة أمام مانشستر سيتي
أخر الأخبار
التشكيل - ثنائي في هجوم أتليتكو مدريد.. وتيليس أساسي مع بوتافوجو 12 دقيقة | كأس العالم للأندية
تعرض مدرب الوداد وطبيب الفريق لحادث سير في أمريكا 12 دقيقة | كأس العالم للأندية
تشكيل كأس العالم للأندية – مايولو يقود هجوم باريس سان جيرمان ضد سياتل 15 دقيقة | كأس العالم للأندية
نبيل الكوكي مدربا للنادي المصري 21 دقيقة | الكرة المصرية
كريستال بالاس يتعاقد مع حارس مرمى آيندهوفن ساعة | الدوري الإنجليزي
ميدياست: تحذيرات في أمريكا بشأن حالة الطقس قبل مباراة تشيلسي والترجي ساعة | كأس العالم للأندية
طاهر: سنصلح انخفاض الأداء في الشوط الثاني.. والمجموعة لم تحسم بعد ساعة | كأس العالم للأندية
بن رمضان: الأهم لنا تقديم مستوى يليق بالأهلي أمام بورتو ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 كرة يد – منتخب مصر يهزم السعودية في افتتاح بطولة العالم للشباب
/articles/507848/ماركا-اقتراب-مبابي-من-العودة-للمشاركة-مع-ريال-مدريد