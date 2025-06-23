كادينا سير: ريال مدريد يحدد شروطه المالية لبيع رودريجو

حدد نادي ريال مدريد شروطه المالية لبيع لاعبه رودريجو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وأفادت كادينا سير، أن ريال مدريد وضع سعر 90 مليون يورو في حالة قرر ناد شراء اللاعب هذا الصيف.

وينتهي عقد رودريجو مع ريال مدريد صيف 2028.

وأكدت التقارير الصحفية وجود اهتمام كبير من أرسنال والعديد من الأندية للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي.

ويشارك رودريجو في الوقت الحالي مع ريال مدريد بكأس العالم للأندية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك اللاعب مع الفريق الملكي هذا الموسم في 52 مباراة، تمكن من تسجيل 14 هدفا، وصناعة 11 هدفًا.

وتمكن ريال مدريد من تحقيق انتصار ثمين على باتشوكا المكسيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل هدف ريال مدريد الأول جود بيلنجهام في الدقيقة 35، بينما أحرز الهدف الثاني أردا جولير في الدقيقة 43، واختتم أهداف ريال مدريد فيدريكو فالفيردي في الدقيقة 70.

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثامنة التي تضم كل من: الهلال، وباتشوكا، وريدبول سالزبورج.