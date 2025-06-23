سكاي تكشف موقف ثيو هيرنانديز من الانتقال إلى الهلال

كشفت شبكة سكاي سبورتس موقف ثيو هيرنانديز لاعب ميلان من الانتقال إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب سكاي سبورتس فإن اللاعب الفرنسي أصبح منفتحا للموافقة على الانضمام إلى الهلال.

وكان الهلال قد توصل إلى اتفاق مع ميلان من قبل لضم ثيو، إلا أن اللاعب رفض فكرة اللعب في الدوري السعودي حسب التقارير الإخبارية.

وعاد الهلال مرة أخرى للتفاوض مع النادي الإيطالي لضم ثيو والمحاولة مجددا لإقناع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما والتي يبدو أنها بدأت تؤتي ثمارها.

ويريد سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال تواجد لاعب ريال مدريد السابق في فريقه مهما كلف الأمر حسبما أفادت التقارير الإخبارية.

وينتهي عقد ثيو مع الميلان في صيف 2026.

وشارك اللاعب مع ميلان في الموسم المنقضي في 49 مباراة، سجل 5 أهداف، وصنع 6 آخرين وتوج بلقب السوبر الإيطالي.

ومنذ انضمامه في 2019 خاض 262 مباراة سجل 34 هدفا وصنع 45 آخرين وتوج بلقبين.

وكان ميلان قد تعاقد معه قادما من ريال مدريد في صيف 2019 مقابل 22 مليون يورو.