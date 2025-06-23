أصوله سورية.. رومانو: برشلونة يتوصل لاتفاق مع كوبنهاجن لضم بردغجي

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 17:55

كتب : FilGoal

روني باردجي - كوبنهاجن

توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع نظيره كوبنهاجن للتعاقد مع روني بردغجي في فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن برشلونة اتفق مع كوبنهاجن لضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما مقابل مليوني يورو.

وأفاد رومانو أن كوبنهاجن سيحصل على نسبة من إعادة البيع المستقبلي حال باعه برشلونة.

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وينتهي عقد بردغجي مع كوبنهاجن في 31 ديسمبر من العام الجاري.

ويعتبر بردغجي سويدي من أصول سورية وولد في الكويت، لكنه لا يحمل الجنسية الكويتية.

ولم يمثل بردغجي أي فريق أول لمنتخب سواء السويد أو سوريا.

وخاض بردغجي 9 مباريات مع منتخب السويد تحت 21 عاما وسجل هدفين.

وأيضا لعب لمنتخب السويد تحت 17 عاما 6 مباريات وسجل 5 أهداف.

وإجمالا تمكن بردغجي من اللعب مع الفريق الأول لكوبنهاجن لـ84 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع هدفا واحدا.

وبذلك يلعب بردغجي في نفس مركز لامين يامال الذي يعد من أفضل لاعبي العالم اليوم.

ميركاتو برشلونة كوبنهاجن الدوري الإسباني روني بردغجي
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