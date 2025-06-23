أصوله سورية.. رومانو: برشلونة يتوصل لاتفاق مع كوبنهاجن لضم بردجي

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 17:55

كتب : FilGoal

روني باردجي - كوبنهاجن

توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع نظيره كوبنهاجن للتعاقد مع روني بردجي في فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن برشلونة اتفق مع كوبنهاجن لضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما مقابل مليوني يورو.

وأفاد رومانو أن كوبنهاجن سيحصل على نسبة من إعادة البيع المستقبلي حال باعه برشلونة.

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وينتهي عقد بردجي مع كوبنهاجن في 31 ديسمبر من العام الجاري.

ويعتبر بردجي سويدي من أصول سورية وولد في الكويت، لكنه لا يحمل الجنسية الكويتية.

ولم يمثل بردجي أي فريق أول لمنتخب سواء السويد أو سوريا.

وخاض بردجي 9 مباريات مع منتخب السويد تحت 21 عاما وسجل هدفين.

وأيضا لعب لمنتخب السويد تحت 17 عاما 6 مباريات وسجل 5 أهداف.

وإجمالا تمكن بردجي من اللعب مع الفريق الأول لكوبنهاجن لـ84 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع هدفا واحدا.

وبذلك يلعب بردجي في نفس مركز لامين يامال الذي يعد من أفضل لاعبي العالم اليوم.

ميركاتو برشلونة كوبنهاجن الدوري الإسباني روني بردجي
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