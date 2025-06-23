جيل "يامال وهاوسن وجافي".. ماركا: راؤول مدربا لمنتخب إسبانيا تحت 21 عاما

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن اقترب راؤول جونزاليس نجم ريال مدريد السابق، من قيادة منتخب إسبانيا تحت 21 عاما.

ورحل راؤول عن تدريب فريق الشباب "ريال مدريد كاستيا" شهر مايو السابق

وتولى راؤول جونزاليس فريق تحت 16 عاما في موسم 2018 - 2019، ثم تولي فريق تحت 19 عاما في العام التالي، ونجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا للشباب.

وتولى بعدها فريق ريال مدريد كاستيا الذي ينشط في الدرجة الثالثة، وقاده في 209 مباراة، ولكنه لم يتمكن من الصعود للدرجة الثانية.

وسيخلف راؤول مواطنه سانتياجو دينيا الذي أشرف على تدريب منتخب إسبانيا تحت 17 عاما والتتويج ببطولة أوروبا، ثم الانتقال لتدريب منتخب 19 عاما.

كما توج مع منتخب إسبانيا بذهبية أولمبياد باريس 2024، وتولى قيادة منتخب تحت 21 عاما.

وودع منتخب إسبانيا بطولة أوروبا تحت 21 عاما المقامة في سلوفاكيا من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام إنجلترا 3-1.

وينتقل سانتياجو دينيا لتدريب نادي الشحانية القطري انطلاقا من الموسم الجديد.

راؤول نجح خلال مسيرته كلاعب مع ريال مدريد في التتويج بـ3 بطولات لدوري أبطال أوروبا، و6 ألقاب للدوري الإسباني، وبطولة للسوبر الأوروبي، و4 ألقاب للسوبر الإسباني، وبطولتين انتركونتيننتال.

كما فاز راؤول بجائزة لاعب العام في إسبانيا 5 مرات، وهداف الدوري الإسباني مرتين.

وفي هذه الدورة الجديدة، التي قد يتولى فيها راؤول القيادة، يُحدد الحد الأقصى للعمر بناءً على مواليد ما بعد 1 يناير 2004، هذا يعني أنه من بين اللاعبين في هذا الجيل: موسكويرا، ومانويل هيرزوج، وجيسوس رودريجيز المتواجدين في الجيل الحالي لمنتخب الشباب، بالإضافة إلى لامين يامال، ودين هاوسن، وباو كوبارسي، وجافي، وسامو، وستيفان بايتيتش، وماييندا، وإيكر برافو، وماتياس فرنانديز.