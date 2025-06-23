تقرير: أنسو فاتي يخضع للكشف الطبي في موناكو هذا الأسبوع

كشف موقع فوت ميركاتو عن اقتراب أنسو فاتي لاعب برشلونة من الانتقال إلى موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح الموقع أن برشلونة فتح الباب مجددا أمام انتقال فاتي إلى موناكو على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.

وأشار فوت ميركاتو إلى أن أنسو فاتي سيخضع للفحص الطبي هذا الأسبوع للانضمام إلى النادي الفرنسي.

وأكمل الموقع: "ديكو مدير كرة القدم في برشلونة، يرى ضرورة رحيل أنسو فاتي عن النادي لمواصلة تطوره هذا الصيف".

ويسعى موناكو منذ عامين إلى ضم فاتي، دون أي مؤشرات على قدرته على الحصول على دقائق اللعب الأساسية اللازمة للتعافي التام من إصاباته المتكررة في برشلونة.

وتفاقمت المشكلة هذا الصيف بشكل خاص بسبب راتبه المرتفع، مما شكل عائقًا أمام مفاوضات النادي الكتالوني مع موناكو بشأن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا.

وكان منتظر أن ينضم فاتي إلى موناكو مطلع يونيو، ولكن لم يتفق الطرفان على نسبة راتبه التي يتحملها كل ناد، فيما يطالب برشلونة برحيل فاتي بشكل نهائي.

وأسفرت المفاوضات عن تحمل موناكو نسبة من راتب اللاعب، بحسب فوت ميركاتو.

فيما لم تتضح بعد قيمة خيار الشراء.

أنسو فاتي صاحب الـ22 عاما، لم يشارك الموسم الماضي سوى في 298 دقيقة، في كافة البطولات، ولم يسجل أي هدف.