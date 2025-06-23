جناح العين: يجب أن نتعلم من تجربة الخسارة أمام مانشستر سيتي

شدد نسيم الشاذلي لاعب العين الإماراتي على أن فريقه عليه التعلم من الخسارة الكبيرة التي تلقاها أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية.

وخسر العين من يوفنتوس بسداسية نظيفة في الجولة الأولى، قبل السقوط أمام مانشستر سيتي بخماسية نظيفة.

قال الشاذلي في تصريحات للصحفيين: "يجب أن نتعلم من هذه التجربة، علينا أن نكون في قمة التركيز في مثل هذه المباريات".

وأضاف "استقبلنا 3 أهداف من كرات ثابتة وركلة جزاء، وهذا ما يؤكد أهمية التركيز في التفاصيل الصغيرة".

وتابع المغربي "علينا نسيان هذه المباراة والتفكير في اللقاء المقبلة، نسعى للفوز في الفترة القادمة".

ويستعد العين لملاقاة الوداد في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

وحسم مانشستر سيتي تأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية بعد التغلب على العين.

وبذلك خسر العين المباراتين بنتيجة واحدة وهي الخسارة بخمسة أهداف دون مقابل ضد كل من يوفنتوس ومانشستر سيتي على الترتيب.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط لكن بفارق الأهداف عن يوفنتوس المتصدر.