رومانو: نونيز يوافق مبدئيا على الانضمام إلى نابولي

أعطى داروين نونيز مهاجم ليفربول موافقته المبدئية لنادي نابولي الذي يرغب في ضمه، حسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص في الانتقالات.

وأوضح رومانو أن نونيز وافق على الانتقال إلى نابولي بعد أن عُرض عليه مشروع المدرب أنطونيو كونتي.

وتعتمد الصفقة حاليا على حسم الأمور المالية، إذ يرغب ليفربول في مبلغ جيد للتخلي عن مهاجم منتخب أوروجواي.

وسيكون تحديد الراتب أيضًا من أهم بنود الصفقة، وفقا لرومانو.

قبل أيام، كشفت صحيفة ديلي ميل عن تحديد ليفربول لسعر منخفض من أجل رحيل الأوروجوياني داروين نونيز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ورغم التقارير التي تحدثت عن عرض النصر السعودي الحصول على خدمات نونيز مقابل 70 مليون جنيه أسترليني في يناير الماضي، إلا أن ليفربول خفض المبلغ في الصيف ليصل إلى 50 مليون يورو (42.7 مليون جنيه إسترليني).

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وعرض نابولي الفوز بخدمات نونيز مقابل 43 مليون يورو، مما قد يحول وجهة نونيز إلى بطل الدوري الإيطالي.

وتعاقد ليفربول مع نونيز قادما من بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه أسترليني في صيف 2022.

ولم يلعب نونيز أساسيا تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، إذ بدأ 8 مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي، وسجل 7 أهداف.

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ20 في تاريخه ليعادل مانشستر يونايتد في الرقم القياسي للأكثر تتويجا.

ومنذ وصول نونيز إلى أنفيلد سجل 40 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة.

وضم نابولي، أسطورة مانشستر سيتي كيفين دي بروين ويرغب في إبرام صفقات أخرى.

ويتواجد روميلو لوكاكو في هجوم نابولي ونجح في تسجيل 14 هدفا في الموسم الماضي.

وتشير التقارير إلى أن أبطال الدوري الإيطالي كانوا يطاردون نونيز خلال الشهر الماضي في محاولتهم أن يصبحوا أقل اعتمادًا على روميلو لوكاكو، الذي سجل 14 هدفًا في الموسم الماضي.