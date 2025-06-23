كأس العالم للأندية - 4 أندية تضمن التأهل و3 فرص للعرب.. وقمم نارية منتظرة في دور الـ16

انتهت فجر الإثنين مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو القادم.

وحسمت أندية بايرن ميونيخ الألماني، وفلامنجو البرازيلي، ويوفنتوس الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي تأهلها إلى دور الـ16 من البطولة.

فيما ودعت 7 فرق البطولة من دور المجموعات، وهم: أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ولوس أنجلوس الأمريكي، أوراوا ريدز الياباني، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، والوداد المغربي، والعين الإماراتي، وباتشوكا المكسيكي.

وتملك أندية الهلال السعودي، والترجي التونسي فرصة التأهل إلى الدور التالي، فيما تبدو مهمة الأهلي الأكثر صعوبة لارتباط تأهله بنتيجة مباراة منافسه.

وتنص لوائح البطولة على أنه في حالة تعادل فريقين في نفس النقاط يتم اللجوء للآتي:

1 - المواجهات المباشرة

2 - فارق الأهداف

3 - الأهداف المسجلة

4 - وإذا استمر التعادل يتم اللجوء لفارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة بين الفرق المتساوية.

5 - اللعب النظيف (البطاقة الصفراء خصم نقطة - البطاقة الحمراء غير المباشرة "بطاقتين صفراوتين" 3 نقاط - بطاقة حمراء 4 نقاط - بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة 5 نقاط)

6 - القرعة

ونرصد لكم في السطور التالية فرص كل الفرق في التأهل والعبور إلى الدور المقبل، والمواجهات المتوقعة في دور الت16:

المجموعة الأولى:

بالميراس: 4 نقاط - سجل 2 - تلقى 0 - فارق أهداف +2

إنتر ميامي: 4 نقاط - سجل 2 - تلقى 1 - فارق أهداف +1

بورتو: 1 نقطة - سجل 1 - تلقى 2 - فارق أهداف -1

الأهلي: 1 نقطة - سجل 0 - تلقى 2 - فارق أهداف -2

مواجهات الجولة الأخيرة

بالميراس × إنتر ميامي

الأهلي × بورتو

يحتاج بالميراس وإنتر ميامي إلى التعادل ليتأهلا سويا إلى الدور المقبل.

وتبدو فرص الأهلي وبورتو صعبة، حيث يحتاج الأهلي للفوز بهدفين نظيفين، مع خسارة إنتر ميامي بهدفين ليتأهل الأحمر إلى الدور المقبل.

أما بورتو فيأمل في الفوز على حساب الأهلي بهدفين نظيفين، مع خسارة بالميراس أمام إنتر ميامي بهدف نظيف على الأقل.

إنتر ميامي قد يتأهل حتى في حالة الخسارة أمام بالميراس، وذلك في حالة فوز بورتو على الأهلي.

وقد يتأهل بالميراس حتى في حالة خسارته أمام إنتر ميامي، وذلك في حالة فوز الأهلي أمام بورتو.

المجموعة الثانية:

بوتافوجو 6 نقاط

باريس سان جيرمان 3 نقاط

أتليتكو مدريد 3 نقاط

سياتل ساوندرز 0 نقاط

الجولة الأخيرة:

بوتافوجو × أتليتكو مدريد

باريس سان جيرمان × سياتل

بوتافوجو يحتاج إلى الفوز أو التعادل للتأهل كمتصدر للمجموعة دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى.

أما باريس سان جيرمان فيكفيه الفوز أمام سياتل بأي نتيجة ليصل إلى 6 نقاط.

أتليتكو مدريد قد تبدو فرصته الأصعب، فيحتاج للتأهل عبر سيناريوهين: الأول هو فوزه مع خسارة أو تعادل باريس سان جيرمان، أو فوزه على بوتافوجو بفارق 3 أهداف.

سياتل ساوندرز ودع إكلينيكا البطولة، فيحتاج لمعجزة من أجل الاستمرار في البطولة بالفوز على حساب باريس سان جيرمان بفارق 3 أهداف مع خسارة أتليتكو مدريد أمام بوتافوجو.

المجموعة الثالثة:

بايرن ميونيخ 6

بنفيكا 4 .. سجل 8 واستقبل 2 (فارق أهداف +6)

بوكا جونيورز 1.. سجل 3 واستقبل 4 (فارق أهداف -1)

أوكلاند سيتي 0

الجولة الأخيرة:

بايرن ميونيخ × بنفيكا

بوكا جونيورز × أوكلاند

يتصارع بوكا جونيورز وبنفيكا على البطاقة الثانية من المجموعة بعد ضمان تأهل بايرن ميونيخ.

بنفيكا يأمل في التعادل للتأهل كثاني المجموعة، أو الفوز على حساب بايرن وخطف الصدارة.

ومن الممكن أن يتأهل بطل البرتغال، حتى في حالة خسارته بشرط عدم تعويض بوكا جونيورز فارق الأهداف.

أما بوكا جونيوز فسيسعى إلى الفوز بفارق كبير من الأهداف يتخطى الـ6 أهداف، في انتظار خسارة بنفيكا أمام بايرن ميونيخ.

وتعادل بوكا جونيورز وبنفيكا في الجولة الأولى 2-2.

المجموعة الرابعة:

فلامنجو 6 نقاط

تشيلسي 3 نقاط.. سجل 3 واستقبل 3 (فارق 0)

الترجي 3 نقاط .. سجل 1 واستقبل 2 (فارق -1)

لوس أنجلوس 0 نقاط

الجولة الأخيرة:

فلامنجو × لوس أنجلوس

تشيلسي × الترجي

ضمن فلامنجو التأهل كمتصدر للمجموعة حتى في حالة خسارته، وودع لوس أنجلوس البطولة حتى في حالة فوزه على حساب فلامنجو.

ويتصارع تشيلسي والترجي في مواجهة مباشرة لتحديد صاحب المركز الثاني.

التعادل يكفل لتشيلسي التأهل بفارق الأهداف، فيما يسعى الترجي للفوز فقط من أجل العبور كثاني المجموعة.

المجموعة الخامسة:

ريفر بليت 4 نقاط .. سجل 3 واستقبل 1 (فارق 2)

إنتر 4 نقاط.. سجل 3 واستقبل 2 (فارق 1)

مونتيري المكسيكي 2 نقطة.. سجل 1 واستقبل 1 (فارق 0)

أوراوا ريدز 0 نقاط

الجولة الأخيرة:

ريفر بليت × إنتر

مونتيري المكسيكي × أوراوا ريدز

ودع أوراوا ريدز البطولة رسميا بعد خسارتيه أمام ريفر بليت وإنتر، وحقق مونتيري مفاجأة بالتعادل أمامهما.

وقد يودع أحد العملاقين ريفر بليت أو إنتر البطولة من دور المجموعات، حال انتهاء المباراة بفوز أحد الفريقين، وفوز مونتيري أمام أوراوا.

الحالة التي قد تصعد بإنتر وريفر بليت مع بعضهما هو خسارة أو تعادل مونتيري.

وقد يصعد إنتر وريفر بليت سويا في حالة التعادل 2-2، ويتم إقصاء مونتيري.

وقد تتساوى الأندية الثلاثة مونتيري، وريفر بليت وإنتر في النقاط الخمسة، ليتم وقتها اللجوء لفارق الأهداف، بين الفرق الثلاثة (مونتيري 1 - 1 إنتر) (مونتيري 0 - 0 ريفر بليت).

المجموعة السادسة:

فلومينينسي 4 نقاط.. سجل 4 واستقبل 2 (فارق أهداف +2)

بروسيا دورتموند 4 نقاط.. سجل 4 واستقبل 3 (فارق أهداف +1)

ماميلودي صنداونز 3 نقاط سجل 4 واستقبل 4 (فارق أهداف 0)

أولسان هيونداي 0 نقاط

الجولة الأخيرة:

فلومينينسي × صندوانز

دورتموند × أولسان هيونداي

تبدو مهمة دورتموند الأسهل أمام أولسان الذي ودع البطولة مبكرًا، ففي حالة فوز بطل ألمانيا أو تعادله سيضمن العبور إلى الدور التالي.

ويتصارع فلومينينسي مع صنداونز لحجز بطاقة التأهل.

بطل البرازيل يكفيه التعادل للتأهل، أما صنداونز فيحتاج للفوز من أجل العبور.

المجموعة السابعة:

يوفنتوس 6

مانشستر سيتي 6

الوداد 0

العين 0

الجولة الأخيرة:

يوفنتوس × مانشستر سيتي

الوداد × العين.

حسمت المجموعة بتأهل يوفنتوس ومانشستر سيتي، ويلتقي الفريقان في الجولة الأخيرة من أجل حسم صدارة المجموعة، وتحديد المنافس في دور الـ16.

أما الوداد والعين فيلعبان مباشرة شرفية ومن أجل الفوز بمكافأة المكسب في دور المجموعات بكأس العالم للأندية والبالغة 2 مليون دولار.

المجموعة الثامنة:

ريال مدريد 4.. سجل 4 واستقبل 2 (فارق أهداف +2)

ريد بول سالزبورج 4 .. سجل 2 واستقبل 1 (فارق أهداف 1)

الهلال 2.. سجل 1 واستقبل 1 (فارق أهداف 0)

باتشوكا 0

الجولة الأخيرة:

ريال مدريد × سالزبورج

الهلال × باتشوكا

قد تتساوى الفرق الثلاثة ريال مدريد وسالزبورج، والهلال في عدد النقاط الخمسة، ويتم اللجوء وقتها لفارق الأهداف.

يكفي الهلال الفوز في الجولة الأخيرة للتأهل ولكن بشرط انتهاء مباراة ريال مدريد وسالزبورج بفوز أحد الفريقين.

أما انتهاء مباراة ريال مدريد وسالزبورج بالتعادل، مع فوز الهلال، سيتم اللجوء وقتها لفارق الأهداف بين الفرق الثلاث المتساوية في مواجهاتهم المباشرة.

ومن المنتظر أن تشهد مباريات دور الـ16 قمم نارية: ريال مدريد قد يواجه مانشستر سيتي أو يوفنتوس، وكذلك قد تشهد موجهات لاتينية بين فرق البرازيل والأرجنتين بين ريفر بليت وفلومينينسي، ومواجهة برازيلية برازيلية بين بالميراس وبوتافوجو.

كما قد يصطدم تشيلسي بالعملاق بايرن ميونيخ في قمة أوروبية أخرى.

دور الـ16 والطريق للنهائي:

متصدر المجموعة الأولى (بالميراس أو إنتر ميامي) × ثاني المجموعة الثانية

متصدر المجموعة الثالثة (بايرن أو بنفيكا) × ثاني المجموعة الرابعة (تشيلسي أو الترجي)

الفائزان يلتقيان في دور الـ8

متصدر المجموعة الخامسة × ثاني المجموعة السادسة

متصدر المجموعة السابعة (مانشستر سيتي × يوفنتوس) × ثاني المجموعة الثامنة

الفائز يلتقيان في دور الـ8

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متصدر المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولى

متصدر المجموعة الرابعة (فلامنجو البرازيلي) × ثاني المجموعة الثالثة

الفائزان يلتقيان في دور الـ8

متصدر المجموعة السادسة × ثاني المجموعة الخامسة

متصدر المجموعة الثامنة × ثاني المجموعة السابعة

الفائزان يلتقيان في دور الـ8