الهلال والترجي في الصدارة.. ماذا حققت الفرق العربية من الجوائز المالية بكأس العالم للأندية

نجحت الفرق العربية في إضافة 3 مليون دولار إلى خزائنها بعد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وحقق الترجي التونسي أول فوز عربي بالبطولة، بعد تخطي عقبة لوس أنجلوس الأمريكي بهدف نظيف، ليحصد 2 مليون دولار.

وتعادل الهلال السعودي سلبيا أمام ريد بول سالزبورج النمساوي لينجح في حصد المليون دولار الثانية، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام ريال مدريد.

فيما لم تنج فرق الأهلي، والعين الإماراتي، والوداد المغربي في الفوز أو التعادل بالجولة الثانية.

وكانت الجولة الأولى أسفرت عن تعادلين للأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي، والهلال أمام ريال مدريد الإسباني، ليحصد الفريقان العربيان مليون دولار في الجولة الأولى.

وبالتالي تصبح إيرادات الأندية العربية نتيجة المشاركة في كأس العالم للأندية حتى نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات:

الهلال السعودي 2 مليون دولار

الترجي التونسي 2 مليون دولار

الأهلي مليون دولار

العين الإماراتي 0

الوداد المغربي 0

ويلتقي في الجولة الأخيرة الهلال السعودي أمام باتشوكا المكسيكي لحساب المجموعة الثامنة، فيما يصطدم الترجي التونسي بفريق تشيلسي الإنجليزي في المجموعة الرابعة.

ويلعب الأهلي أمام بورتو البرتغالي في المجموعة الأولى.

كما يشهد ختام دور المجموعات مواجهة عربية بين الوداد والعين، مما يعني أن الفرق العربية ضمنت 2 مليون دولار أخرى.

ويحصد الفريق الفائز في مباراة بدور المجموعات على 2 مليون دولار، فيما يحصد الفريق مليون دولار نتيجة التعادل.

وفي حالة تأهل أي فريق عربي لدور الـ16 وتخطي دور المجموعات سيحصل على 7.5 مليون دولار إضافية.

وحصدت الفرق العربية نظير مشاركاتها في كأس العالم للأندية 9.5 مليون دولار لكل فريق.

وفي حالة استمرار الفرق العربية في طريقها نحو لقب كأس العالم للأندية، ستكون قيمة الجوائز كالتالي:

المتأهل إلى ربع النهائي يحصل على 13.1 مليون دولار

المتأهل إلى نصف النهائي يحصل على 21 مليون دولار

المتأهل إلى النهائي يحصل على 40 مليون دولار