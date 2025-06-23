ليكيب: سان جيرمان يغلق الباب أمام رحيل باركولا رغم عروض بايرن وأرسنال وتشيلسي

أوضحت جريدة ليكيب أن برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان يقترب من البقاء مع ناديه الموسم المقبل رغم العروض التي وصلته.

وأفاد التقرير أن باركولا ليس حزينا بسبب كثرة المنافسة على مركزه ويرغب في البقاء مع أبطال أوروبا.

وذكر التقرير أن تشيلسي وأرسنال و وبايرن ميونيخ حاولوا الاقتراب من ضم باركولا، لكن النادي الباريسي أغلق الباب أمام الرحيل.

وتألق باركولا في بداية الموسم، ومع مرور الوقت، ازدادت حدة المنافسة على مركزه في التشكيلة الأساسية.

إذ انضم خفيتشا كفاراتسخيليا من نابولي في صفقة بقيمة 70 مليون يورو في يناير، كما برز ديزيريه دوي أيضًا بعد بداية بطيئة في مسيرته مع باريس سان جيرمان.

صاحب الـ 22 عاما انضم إلى باريس سان جيرمان في 2023 قادما من أولمبيك ليون.

وشارك باركولا في 59 مباراة منذ بداية الموسم وخلالها سجل 21 هدفا وصنع 19 آخرين.