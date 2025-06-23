تقرير: ليفركوزن لا يمانع انتقال تشاكا إلى ميلان ولكن

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 11:52

كتب : FilGoal

إنجلترا - سويسرا - تشاكا - هاري كين

ذكرت جريدة بليك السويسري أن ميلان سيقدم عرضه لضم جرانيت تشاكا لاعب باير ليفركوزن خلال ساعات.

وأوضح التقرير أن عرض ميلان الافتتاحي بشأن تشاكا سيصل إلى ميلان خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وقد تُحسم الصفقة قريبًا، وفقا للتقرير.

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أما باير ليفركوزن الذي لا يمانع مغادرة اللاعب، فيسعى للحصول على مبلغ يتراوح بين 12 و15 مليون يورو.

عكس رغبة ميلان في دفع 10 ملايين يورو فقط.

وتوصل نادي ميلان إلى اتفاق مع جرانيت تشاكا لاعب باير ليفركوزن على بنود عقود لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب موقع كالتشيو ميركاتو فإن الروسونيري اتفق مع تشاكا على عقد لمدة 3 مواسم مقابل 4 ملايين سنويا.

وأفاد التقرير من الموقع أن العرض الأول من ميلان يبلغ 10 ملايين يورو لباير ليفركوزن لإقناعه بالسماح للاعب السويسري بالرحيل.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 32 عاما إلى باير ليفركوزن مقابل 15 مليون يورو في صيف 2023.

وتمكن اللاعب من التتويج بلقب الدوري الألماني في موسم 2023-2024 تحت قيادة تشابي ألونسو.

وكان ميلان قد توصل إلى اتفاق للتعاقد مع لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد بعد انتهاء مبارياته في كأس العالم للأندية.

وشارك اللاعب الألباني الأصل في 49 مباراة خلال الموسم المنقضي وسجل هدفين وصنع 7 آخرين.

وباع ميلان حتى الآن تيجاني ريندرز إلى مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو.

ولم يجدد عقد لوكا يوفيتش وسيرحل إلى كروز أزول المكسيكي.

جرانيت تشاكا باير ليفركوزن ميلان
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