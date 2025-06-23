جوارديولا يسهب في الإشادة بآيت نوري

أسهب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في الإشادة بما قدمه مدافعه الجديد ريان آيت نوري في مباراة الأولى بقميص الفريق.

وظهر الدوري الجزائري لأول مرة بقميص سيتي في فوز الفريق على العين الإماراتي بسداسية نظيفة ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم للأندية.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين: "لقد لعب آيت نوري بشكل رائع أمام العين".

وأضاف "في بعض الأحيان اضطررنا للدفاع بأربعة مدافعين ثم بخمسة مدافعين، وكان عليه أن يدافع ويهاجم".

وأكمل في المجمل لعب بشكل رائع. إنها مباراته الأولى معنا ، لكنه يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ سنوات عديدة".

وتابع "آيت نوري يمكنه مساعدتنا بأكثر من دور في الملعب، إنه يتحرك بشكل ممتاز في المساحات الضيقة".

وحسم مانشستر سيتي تأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية بعد التغلب على العين.

وبذلك خسر العين المباراتين بنتيجة واحدة وهي الخسارة بخمسة أهداف دون مقابل ضد كل من يوفنتوس ومانشستر سيتي على الترتيب.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط لكن بفارق الأهداف عن يوفنتوس المتصدر.