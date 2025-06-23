جوارديولا يسهب في الإشادة بآيت نوري

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 11:46

كتب : FilGoal

آيت نوري - مانشستر سيتي

أسهب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في الإشادة بما قدمه مدافعه الجديد ريان آيت نوري في مباراة الأولى بقميص الفريق.

وظهر الدوري الجزائري لأول مرة بقميص سيتي في فوز الفريق على العين الإماراتي بسداسية نظيفة ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم للأندية.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين: "لقد لعب آيت نوري بشكل رائع أمام العين".

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وأضاف "في بعض الأحيان اضطررنا للدفاع بأربعة مدافعين ثم بخمسة مدافعين، وكان عليه أن يدافع ويهاجم".

وأكمل في المجمل لعب بشكل رائع. إنها مباراته الأولى معنا ، لكنه يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ سنوات عديدة".

وتابع "آيت نوري يمكنه مساعدتنا بأكثر من دور في الملعب، إنه يتحرك بشكل ممتاز في المساحات الضيقة".

وحسم مانشستر سيتي تأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية بعد التغلب على العين.

وبذلك خسر العين المباراتين بنتيجة واحدة وهي الخسارة بخمسة أهداف دون مقابل ضد كل من يوفنتوس ومانشستر سيتي على الترتيب.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط لكن بفارق الأهداف عن يوفنتوس المتصدر.

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لعب بيب جوارديولا مباراته العاشرة في كأس العالم للأندية ونجح في تحقيق الفوز بجميع المباريات.

وخاض جوارديولا كأس العالم للأندية رفقة فرق كل من برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي.

ولم يتعادل أو يخسر جوارديولا أي مباراة في تاريخ مشاركاته في البطولة حتى الآن.

ثلاثي مصري

شهدت المباراة تواجد ثلاثي مصري بملعب مواجهة مانشستر سيتي ضد العين الإماراتي.

إذ لعب رامي ربيعة مدافع العين بالتشكيل الأساسي وخاض المباراة بأكملها.

بينما تواجد عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي ولم يشارك في أي دقيقة باللقاء.

وأخيرا تواجد محمود عاشور الحكم المصري حكما لتقنية الفيديو.

وتدخل محمود عاشور مرة واحدة في المباراة عندما استدعى مصطفى غربال لاحتساب ركلة جزاء على رامي ربيعة بعد تدخل ضد مانويل أكانجي.

خروج عربي

ودع الثنائي العربي العين والوداد منافسات البطولة من دور المجموعات قبل الجولة الختامية.

ويواجه العين فريق الوداد مساء الخميس المقبل في الجولة الختامية بحثا عن الانتصار الوحيد لكل منهما.

أما مانشستر سيتي فيواجه يوفنتوس من أجل صراع حسم الصدارة والابتعاد عن ريال مدريد في ثمن النهائي.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا ريان آيت نوري
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