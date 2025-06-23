الاتحاد المصري يعزي الجزائر في وفاة مشجعي حادث ملعب 5 يوليو

تقدم اتحاد الكرة المصري بالعزاء لنظيره الجزائري بعد حادث ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائرية.

وكشفت وزارة الصحة الجزائرية عن وفاة 3 مشجعين لفريق مولودية الجزائر، بعد سقوطهم من المدرج العلوي للملعب.

كما تعرض العشرات للإصابات جراء التدافع الذي أدى إلى انهيار الحاجز الحديدي وسقوط عدد من المشجعين من المدرج.

وتعادل مولودية الجزائر سلبيا أمام نجم شباب مقرة في مباراة الإعلان عن تتويج المولودية بلقب الدوري الجزائري.

وحقق مولودية الجزائر لقب الدوري للمرة التاسعة في تاريخه والثانية على التوالي.

وجاء في برقية تعزية اتحاد الكرة لنظيره الجزائري: "يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وجميع العاملين بالاتحاد بخالص التعازي والمواساة للاتحاد الجزائري لكرة القدم وجماهير الكرة الجزائرية في ضحايا الحادث الأليم الذي شهده ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر ويكتب الشفاء العاجل للمصابين ."

ولم يستطع أنصار فريق مولودية الجزائر الاحتفال بلقب الدوري بعد الحادث المآساوي.