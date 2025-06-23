مواعيد مباريات اليوم الإثنين 23 يونيو.. الأهلي يواجه بورتو في جولة الحسم بكأس العالم للأندية

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 11:21

كتب : FilGoal

الأهلي - بالميراس

يختتم الأهلي فجر يوم الثلاثاء، مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما يلتقي في الوقت ذاته مباراة إنتر ميامي الأمريكي، أمام بالميراس البرازيلي ضمن الجولة ذاتها.

وتختتم منافسات المجموعة الثانية بكأس العالم للأندية.

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كما يلتقي منتخب مصر للشباب لكرة اليد أمام سويسرا في أول مباريات الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد تحت 21 سنة في بولندا خلال الفترة من 18 يونيو الجاري إلى 29 يونيو الجاري.

كأس العالم للأندية

أتليتكو مدريد × بوتافوجو.. الساعة 10 مساءً عبر تطبيق DAZN

سياتل ساوندرز × باريس سان جيرمان.. الساعة 10 مساءً عبر تطبيق DAZN

بورتو × الأهلي.. الساعة 4 فجر الثلاثاء عبر قناة MBC MASR 2، وتطبيق DAZN

إنتر ميامي × بالميراس.. الساعة 4 فجر الثلاثاء عبر قناة MBC ACTION، وتطبيق DAZN.

بطولة العالم لكرة اليد

مصر × سويسرا.. الساعة 07:45 مساءً عبر قناة ON Sport

الأهلي بورتو موعد مباراة الأهلي كأس العالم للأندية
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