سيميوني يثق بقدرات أتليتكو مدريد في الفوز على بوتافوجو بفارق 3 أهداف

يثق دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد في قدرة لاعبي فريقه بالفوز على بوتافوجو البرازيلي بفارق 3 أهداف.

ويحتاج الروخيبلانكوس للفوز بفارق 3 أهداف على بطل أمريكا الجنوبية من أجل التأهل لدور الـ 16 من كأس العالم للأندية.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي: "أثق في لاعبي فريقي. أعرفهم جيدا، وأعلم أنهم قادرون على تقديم مباراة رائعة".

وأضاف "علينا الالتزام بتحقيق الفوز أولا. لن تُحسم المباراة بنتيجة 3-0 في 3 دقائق. نواجه بطل كوبا ليبرتادوريس، ولعب مباراة رائعة ضد باريس سان جيرمان".

وأكمل "نسعى لتحقيق الأرقام المطلوبة للفوز بالمباراة. من الواضح أن القوة ستميز الفريق هجوميا ودفاعيا".

وأتم "علينا أن نلعب بأسلوبنا. لم نكن في أفضل حالاتنا في أول مباراتين. ضد باريس كنا سيئين للغاية، ولم نكن متماسكين. عقليتنا هي أن نكون متماسكين. إذا اضطررنا للدفاع سندافع. وإذا اضطررنا للهجوم سنهاجم".

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن باريس سان جيرمان. فيما يتصدر بوتافوجو الترتيب برصيد 6 نقاط.

ومن أجل أن يتأهل أتليتكو مدريد رفقة باريس سان جيرمان في حال فوزه على سياتل ساوندرز عليه أن يفوز بفارق 3 أهداف أو أكثر من أجل خطف بطاقة التأهل من الفريق البرازيلي.

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