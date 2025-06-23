اسكواش - خماسي مصري في انطلاق منافسات السلسلة الختامية

تنطلق منافسات بطولة السلسلة الختامية لرياضة الاسكواش للرجال والسيدات بمشاركة 5 لاعبين مصريين.

وتقام البطولة خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو الجاري بمدينة تورنتو الكندية.

وتقام بطولة السلسلة الختامية بين أفضل 8 لاعبين للرجال والسيدات خلال الموسم ويتم تقسيمهم على مجموعتين بالمنافستين.

وتشهد البطولة غياب كل من علي فرج وطارق مؤمن للاعتزال بالإضافة إلى نور الشربيني وأمينة عرفي للإصابة.

وجاء تقسيم المجموعات كالآتي:

السيدات

المجموعة الأولى: نوران جوهر - البلجيكية تيني جيليس - الأمريكية أماندا صبحي - الإنجليزية جيورجينا كينيدي.

المجموعة الثانية: فيروز أبو الخير - الأمريكية أوليفيا ويفير - اليابانية ساتومي واتانابي - الماليزية سيفا سوبرامانيام.

الرجال

المجموعة الأولى: مصطفى عسل - يوسف سليمان - الويلزي جويل ماكين - الإنجليزي مروان الشوربجي.

المجموعة الثانية: كريم عبد الجواد - البيروفي دييجو إلياس - النيوزلاندي بول كول - الإنجليزي محمد الشوربجي.