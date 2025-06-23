اسكواش - خماسي مصري في انطلاق منافسات السلسلة الختامية

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 07:19

كتب : FilGoal

نوران جوهر - اسكواش

تنطلق منافسات بطولة السلسلة الختامية لرياضة الاسكواش للرجال والسيدات بمشاركة 5 لاعبين مصريين.

وتقام البطولة خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو الجاري بمدينة تورنتو الكندية.

وتقام بطولة السلسلة الختامية بين أفضل 8 لاعبين للرجال والسيدات خلال الموسم ويتم تقسيمهم على مجموعتين بالمنافستين.

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وتشهد البطولة غياب كل من علي فرج وطارق مؤمن للاعتزال بالإضافة إلى نور الشربيني وأمينة عرفي للإصابة.

وجاء تقسيم المجموعات كالآتي:

السيدات

المجموعة الأولى: نوران جوهر - البلجيكية تيني جيليس - الأمريكية أماندا صبحي - الإنجليزية جيورجينا كينيدي.

المجموعة الثانية: فيروز أبو الخير - الأمريكية أوليفيا ويفير - اليابانية ساتومي واتانابي - الماليزية سيفا سوبرامانيام.

الرجال

المجموعة الأولى: مصطفى عسل - يوسف سليمان - الويلزي جويل ماكين - الإنجليزي مروان الشوربجي.

المجموعة الثانية: كريم عبد الجواد - البيروفي دييجو إلياس - النيوزلاندي بول كول - الإنجليزي محمد الشوربجي.

اسكواش السلسلة الختامية
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