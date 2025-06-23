الكأس الذهبية - المكسيك تتصدر المجموعة وتواجه السعودية في ربع النهائي

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 07:18

كتب : FilGoal

منتخب السعودية ضد ترينداد وتوباجو

تعادلت المكسيك مع كوستاريكا سلبيا في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من الكأس الذهبية 2025.

وبذلك سيلتقي منتخب المكسيك مع السعودية في ربع النهائي بعدما ضمن صدارة مجموعته.

وتستضيف كندا وأمريكا المنافسات في الفترة من 14 يونيو وحتى 6 يوليو المقبل.

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وكان منتخب السعودية قد حجز بطاقة تأهله أولا بعدما تعادل مع ترينداد بنتيجة 1-1 وحل ثانيا في المجموعة خلف أمريكا.

وتصدر منتخب المكسيك مجموعته بفارق الأهداف عن كوستاريكا برصيد 7 نقاط لكل منتخب.

فيما تأهل منتخب السعودية بـ 4 نقاط بعد فوز على هاييتي وخسارة من أمريكا وتعادل مع ترينداد.

وتقام مباريات ربع النهائي يومي 28 و29 يونيو الجاري.

وتقام النسخة الثامنة عشرة من كأس كونكاكاف الذهبية على 14 ملعبا في 11 منطقة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

ويشارك منتخب السعودية لأول مرة في بطولة أمريكا الشمالية بدعوة كثاني منتخب عربي بعد قطر.

ويغيب لاعبو الهلال السعودي عن البطولة بسبب التواجد في كأس العالم للأندية.

السعودية المكسيك الكأس الذهبية
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