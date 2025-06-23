جوارديولا يكشف سرا عن إتشيفيري بعد هدفه الرائع ضد العين

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 07:10

كتب : FilGoal

كلاوديو إتشيفيري - مانشستر سيتي ضد العين

أشاد بيب جوارديولا بهدف كلاوديو إتشيفيري بعدما سجل هدفا رائعا ضد العين الإماراتي في كأس العالم للأندية.

وسجل الأرجنتيني الشاب هدفا من ركلة حرة مباشرة في الشوط الأول ضاعف بها تقدم فريقه.

وقال الإسباني عبر شبكة DAZN: "إتشيفيري لاعب كبير ويمتلك موهبة كبيرة في المساحات الصغيرة وسجل هدفا رائعا، وأنا سعيد له".

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وأضاف "سأقول سرا عندما وصل الموسم الماضي كان يتدرب كثيرا على الركلات الثابتة بعد كل حصة تدريبية وهو ما أتى نفعه، ولأن البقية لا يتدربون عليها لا يسجلون".

حسم مانشستر سيتي تأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية بعد التغلب على العين.

وأسقط مانشستر سيتي فريق العين بالفوز بستة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بكأس العالم للأندية.

وبذلك خسر العين المباراتين بنتيجة واحدة وهي الخسارة بخمسة أهداف دون مقابل ضد كل من يوفنتوس ومانشستر سيتي على الترتيب.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط لكن بفارق الأهداف عن يوفنتوس المتصدر.

10 من 10

لعب بيب جوارديولا مباراته العاشرة في كأس العالم للأندية ونجح في تحقيق الفوز بجميع المباريات.

وخاض جوارديولا كأس العالم للأندية رفقة فرق كل من برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي.

ولم يتعادل أو يخسر جوارديولا أي مباراة في تاريخ مشاركاته في البطولة حتى الآن.

ثلاثي مصري

شهدت المباراة تواجد ثلاثي مصري بملعب مواجهة مانشستر سيتي ضد العين الإماراتي.

إذ لعب رامي ربيعة مدافع العين بالتشكيل الأساسي وخاض المباراة بأكملها.

بينما تواجد عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي ولم يشارك في أي دقيقة باللقاء.

وأخيرا تواجد محمود عاشور الحكم المصري حكما لتقنية الفيديو.

وتدخل محمود عاشور مرة واحدة في المباراة عندما استدعى مصطفى غربال لاحتساب ركلة جزاء على رامي ربيعة بعد تدخل ضد مانويل أكانجي.

خروج عربي

ودع الثنائي العربي العين والوداد منافسات البطولة من دور المجموعات قبل الجولة الختامية.

ويواجه العين فريق الوداد مساء الخميس المقبل في الجولة الختامية بحثا عن الانتصار الوحيد لكل منهما.

أما مانشستر سيتي فيواجه يوفنتوس من أجل صراع حسم الصدارة والابتعاد عن ريال مدريد في ثمن النهائي.

كلاوديو إتشيفيري العين مانشستر سيتي بيب جوارديولا
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