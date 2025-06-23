جوارديولا يكشف سرا عن إتشيفيري بعد هدفه الرائع ضد العين

أشاد بيب جوارديولا بهدف كلاوديو إتشيفيري بعدما سجل هدفا رائعا ضد العين الإماراتي في كأس العالم للأندية.

وسجل الأرجنتيني الشاب هدفا من ركلة حرة مباشرة في الشوط الأول ضاعف بها تقدم فريقه.

وقال الإسباني عبر شبكة DAZN: "إتشيفيري لاعب كبير ويمتلك موهبة كبيرة في المساحات الصغيرة وسجل هدفا رائعا، وأنا سعيد له".

وأضاف "سأقول سرا عندما وصل الموسم الماضي كان يتدرب كثيرا على الركلات الثابتة بعد كل حصة تدريبية وهو ما أتى نفعه، ولأن البقية لا يتدربون عليها لا يسجلون".

🎯 Practice pays off. Pep on Echeverri’s golazo: “He’s stayed after training to work on those. He deserved that goal.” Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MCIAIN pic.twitter.com/uXRMdRDIai — DAZN Football (@DAZNFootball) June 23, 2025

حسم مانشستر سيتي تأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية بعد التغلب على العين.

وأسقط مانشستر سيتي فريق العين بالفوز بستة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بكأس العالم للأندية.

وبذلك خسر العين المباراتين بنتيجة واحدة وهي الخسارة بخمسة أهداف دون مقابل ضد كل من يوفنتوس ومانشستر سيتي على الترتيب.