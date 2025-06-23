المعجزة اكتملت.. سامبدوريا مستمر في الدرجة الثانية الإيطالية بعد 65 دقيقة

اكتملت المعجزة وبقى سامبدوريا في دوري الدرجة الثانية الإيطالية بعدما هبط بالفعل الشهر الماضي للدرجة الثالثة لأول مرة في تاريخه.

وانتصر سامبدوريا في إياب الملحق على ساليرنتانا بنتيجة 2-0 في مباراة لم تكتمل ليتأكد بقاء الفريق لموسم إضافي في الدرجة الثانية.

في 14 مايو الماضي انتهى الموسم في الدرجة الثانية وتم إعلان هبوط سامبدوريا للدرجة الثالثة بعدما فشل في الفوز بالجولة الأخيرة أمام يوفي ستابيا.

وبعد أيام ظهرت تقارير تفيد لوجود إمكانية في تعديل جدول الترتيب بعد نهاية الموسم في حال خصم 4 نقاط من بريشيا بسبب التأخر في دفع الرواتب اللاعبين.

وبالفعل قرر الاتحاد الإيطالي خصم 4 نقاط من بريشيا ما أدى إلى هبوطه مباشرة وإقامة مباراة الملحق بين سامبدوريا وساليرنتانا.

وبالفعل أقيمت مباراة الذهاب للملحق يوم الأحد 15 يونيو وانتهت بفوز سامبدوريا 2-0 في ملعب لويجي فيراريس.

وعقب المباراة تعرض 21 عضوا من لاعبي والجهاز الفني في ساليرنتانا للتسمم بعد خوض مواجهة سامبدوريا.

وتم تأجيل مباراة الإياب لتقام مساء الأحد 22 يونيو بدلا من الجمعة الماضية.

وفي الإياب وفي ساليرنو تقدم سامبدوريا عن طريق ماسيمو كودا في الشوط الأول ثم جوسيبي سيبيلي في الشوط الثاني.

هدفان جعلا مجموع المباراتين 4-0 لصالح سامبدوريا.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 66 بسبب الاضطرابات التي تتسبب فيها مشجعي ساليرنتانا بإلقاء الألعاب النارية في أرض الملعب.

Salernitana vs Sampdoria Sampdoria vence 2 a 0 y permanece en la Serie B, los de Salerno a la C.... 🇮🇹 22.06 pic.twitter.com/otDIWdp38A — 𝕊𝕋𝔸ℕ𝔻 𝕐𝕆𝕌ℝ 𝔾ℝ𝕆𝕌ℕ𝔻 👊 (@Ultramaniatics) June 23, 2025

ودخل لاعبو الفريقين لغرف الملابس وحاول دانييلي دوفيري حكم اللقاء استكمال اللقاء لكن غضب الجماهير كان أقوى ليعلن إنهائها.

Match suspended in the 66th minute with the score at 0-2.#SerieBKT #LaBChannel pic.twitter.com/A4LQ59lxc2 — Lega B (@Lega_B) June 22, 2025

ووفقا للتقارير فسيتم احتساب نتيجة اللقاء النهائية 3-0 لسامبدوريا ليضمن استمراره لموسم إضافي الدرجة الثانية.

ويعد سامبدوريا أحد أعرق الأندية في تاريخ إيطاليا.

حقق سامبدوريا لقب كأس الكؤوس الأوروبية عام 1990 بعد الفوز أمام أندرلخت البلجيكي بهدفين نظيفين.

كما حل سامبدوريا وصيفًا لدوري أبطال أوروبا عام 1992 في آخر نسخة بالنظام القديم، بعد الخسارة أمام برشلونة في المباراة النهائية بهدف أحرزه رونالد كومان.

سامبدوريا حقق لقب الدوري الإيطالي 90 - 91، وكأس إيطاليا 4 مرات 1984-1985، و1987-1988، و1988-1989، و1993-1994، وكأس السوبر الإيطالي 1991.