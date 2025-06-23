ثنائي عربي.. سبعة فرق تودع دور المجموعات من كأس العالم للأندية قبل الجولة الختامية

ودعت سبعة فرق بشكل رسمي كأس العالم للأندية قبل الجولة الختامية من دور المجموعات.

وانتهت الجولة الثانية من كأس العالم للأندية على أن تنطلق الجولة الختامية في العاشرة مساء اليوم الإثنين.

وشهدت السبعة فرق المودعة من دور المجموعات تواجد ثنائي عربي وهو الوداد المغربي والعين الإماراتي من نفس المجموعة وهي المجموعة السابعة.

بينما يتمسك الثلاثي العربي الآخر، الأهلي والترجي والهلال بالأمل في الجولة الأخيرة من أجل خطف بطاقة التأهل.

ويلعب الأهلي ضد بورتو البرتغالي ولا بديل عن الفوز مع انتظار هدية من بالميراس عند مواجهة إنتر ميامي.

بينما يواجه الترجي فريق تشيلسي ولا بديل عن فوز الفريق التونسي لخطف بطاقة التأهل.

وأخيرا يواجه الهلال فريق باتشوكا المكسيكي ولا بديل أيضا عن الفوز مع انتظار عدم تعادل ريال مدريد أمام سالزبورج النمساوي.

وجاءت الفرق المودعة قبل الجولة الختامية من دور المجموعات كالآتي:

- أوكلاند سيتي النيوزلاندي (ممثل أوقيانوسيا)

- الوداد المغربي (إفريقيا)

- أوراوا الياباني (آسيا)

- العين الإماراتي (آسيا)

- أولسان الكوري (آسيا)

- لوس أنجلوس الأمريكي (أمريكا الشمالية)

- باتشوكا المكسيكي (أمريكا الشمالية)

وتختتم منافسات دور المجموعات فجر الجمعة المقبل لتحديد المتأهلين لثمن النهائي.