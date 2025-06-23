أوكلاهوما سيتي ثاندرز بطل NBA لأول مرة.. وشاي جيلجوس يرافق العظماء الـ 3

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 06:28

كتب : عمرو عبد المنعم

أوكلاهوما سيتي ثاندرز

فاز أوكلاهوما سيتي ثاندرز بلقب الدوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة بالفوز على إنديانيا بيسيرز في المباراة الفاصلة بنتيجة 103-91.

ويعد ذلك اللقب الأول في تاريخ النادي، وهذه أول بطولة للفريق منذ انتقاله من سياتل عام 2008، بعد فوزه بلقب واحد باسم سوبرسونيكس سابقا عام 1979.

ولأول مرة من 9 سنوات تصل المباراة النهائية لتحديد بطل السلة في أمريكا للمباراة السابعة الفاصلة.

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وفي السنوات الـ 7 الأخيرة فاز 7 أبطال مختلفين بلقب البطولة وهما: ثاندرز وسليتكس وناجتس وواريرز وباكس وليكرز ورابتورز، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ البطولة.

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وشهد اللقاء إصابة تايريس هاليبرتون لاعب بيسيرز في الربع الأول من اللقاء حيث تعرض لقطع في الرباط الصليبي، وهو ما قلص فرص فريقه في خطف اللقب.

وحسم ثاندرز اللقب لصالحه بفضل نجمه شاي جيلجوس ألكساندر أفضل لاعب في العالم MVP الموسم، والذي أيضا حقق جائزة أفضل لاعب في النهائيات وأفضل لاعب في الموسم الاعتيادي كرابع لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد شاكيل أونيل وكريم عبد الجبار ومايكل جوردان.

وسجل شاي 29 نقطة في المباراة الفاصلة وصنع 12 تمريرة حاسمة.

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وأيضا ضم الفريق عدة لاعبين أبرزهم تشيت هولمجرين ولو دورت وجالين ويليامز.

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