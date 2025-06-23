مدرب سالزبورج: فخور بالفريق رغم التعادل.. والهلال خصم قوي للغاية

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 06:25

كتب : FilGoal

الهلال - سالزبورج

أعرب توماس ليتش المدير الفني لفريق سالزبورج عن فخره رغم تعادل فريقه أمام الهلال.

وتعادل سالزبورج أمام الهلال سلبيا بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية.

وقال توماس ليتش المدير الفني لفريق سالزبورج عبر موقع فيفا: "حصلنا على 4 نقاط من مباراتين، واللاعبون يشعرون بخيبة أمل بعد التعادل".

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وتابع "أفكر في الأمر بشكل مختلف، لعبنا ضد خصم قوي للغاية وأظهرنا جودة عالية وقدمنا أداء جيدا مع العديد من اللاعبين الشباب".

واختتم ليتش تصريحاته "أتيحت لنا العديد من فرص التسجيل، أنا فخور جدا بالفريق وما قدمه".

ورفع سالزبورج رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني قبل مواجهة ريال مدريد.

التعادل أبقى الزعيم السعودي ثالثا في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين وقبل لقاء باتشوكا المكسيكي في الجولة الأخيرة.

وستقام مباريات الجولة الأخيرة فجر الجمعة المقبل في الرابعة فجرا في نفس التوقيت.

ويلعب الهلال أمام باتشوكا في الجولة الأخيرة بينما ريال مدريد يواجه سالزبورج.

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