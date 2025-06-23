كوليبالي: مصيرنا بأيدينا قبل مواجهة باتشوكا.. ومباراة سالزبورج كانت صعبة

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 06:20

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي لاعب الهلال

يرى كاليدو كوليبالي مدافع الهلال أن فرصة فريقه بيده قبل الجولة الختامية من دور المجموعات في كأس العالم للأندية.

ورفع الهلال رصيده إلى نقطتين بعد تعادل جديد أمام سالزبورج النمساوي بهدفين لكل منهما.

وقال كاليدو كوليبالي مدافع الهلال عبر موقع فيفا: "كانت مواجهة سالزبورج صعبة بسبب ركضهم كثيرا، حاولنا تقديم أداء جيد واستحوذنا على الكرة لكننا لم نسجل رغم الفرص".

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وتابع "علينا مواصلة العمل وأعتقد أن مصيرنا بأيدينا، نريد الفوز أمام باتشوكا من أجل حسم التأهل، لكن علينا التسجيل للتأهل للدور التالي".

التعادل أبقى الزعيم السعودي ثالثا في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين وقبل لقاء باتشوكا المكسيكي في الجولة الأخيرة.

وستقام مباريات الجولة الأخيرة فجر الجمعة المقبل في الرابعة فجرا في نفس التوقيت.

ويلعب الهلال أمام باتشوكا في الجولة الأخيرة بينما ريال مدريد يواجه سالزبورج.

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