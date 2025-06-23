في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا

حسم مانشستر سيتي تأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية بعد التغلب على العين.

وأسقط مانشستر سيتي فريق العين بالفوز بستة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بكأس العالم للأندية.

وبذلك خسر العين المباراتين بنتيجة واحدة وهي الخسارة بخمسة أهداف دون مقابل ضد كل من يوفنتوس ومانشستر سيتي على الترتيب.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط لكن بفارق الأهداف عن يوفنتوس المتصدر.

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لعب بيب جوارديولا مباراته العاشرة في كأس العالم للأندية ونجح في تحقيق الفوز بجميع المباريات.

وخاض جوارديولا كأس العالم للأندية رفقة فرق كل من برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي.

ولم يتعادل أو يخسر جوارديولا أي مباراة في تاريخ مشاركاته في البطولة حتى الآن.

ثلاثي مصري

شهدت المباراة تواجد ثلاثي مصري بملعب مواجهة مانشستر سيتي ضد العين الإماراتي.

إذ لعب رامي ربيعة مدافع العين بالتشكيل الأساسي وخاض المباراة بأكملها.

بينما تواجد عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي ولم يشارك في أي دقيقة باللقاء.

وأخيرا تواجد محمود عاشور الحكم المصري حكما لتقنية الفيديو.

وتدخل محمود عاشور مرة واحدة في المباراة عندما استدعى مصطفى غربال لاحتساب ركلة جزاء على رامي ربيعة بعد تدخل ضد مانويل أكانجي.

خروج عربي

ودع الثنائي العربي العين والوداد منافسات البطولة من دور المجموعات قبل الجولة الختامية.

ويواجه العين فريق الوداد مساء الخميس المقبل في الجولة الختامية بحثا عن الانتصار الوحيد لكل منهما.

أما مانشستر سيتي فيواجه يوفنتوس من أجل صراع حسم الصدارة والابتعاد عن ريال مدريد في ثمن النهائي.

وصف المباراة

افتتح مانشستر سيتي التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة بعد تسديدة ساقطة من الجانب الأيسر لحدود منطقة الجزاء من إلكاي جوندوجان داخل شباك العين.

وأهدر العين فرصة التعادل في الدقيقة 15 بعد تسديدة من نسيم الشاذلي تصدى لها أورتيجا بنجاح وحولها لركلة ركنية.

وسجل كلاوديو إتشيفيري هدفا رائعا في الدقيقة 27 من ركلة حرة مباشرة داخل شباك العين.

وأهدر إيرلينج هالاند فرصة تسجيل الثالث بعد ضغط على دفاع العين في الدقيقة 28 لكن لم تسكن تسديدته الشباك.

وأنقذ القائم الأيمن العين من هدف ثالث في الدقيقة 32 من يوشكو جفارديول.

واستدعى محمود عاشور حكم تقنية الفيديو، الجزائري مصطفى غربال في الدقيقة 48 بسبب تدخل رامي ربيعة على مانويل أكانجي.

واحتسب غربال الكرة ركلة جزاء، ونجح هالاند في تحويلها داخل الشباك بالدقيقة 50 قبل نهاية الشوط الأول.

ولم يتغير الأمر في الشوط الثاني إذ استمرت هيمنة مانشستر سيتي مع تراجع العين والاعتماد على الهجمات المرتدة.

ونجح جوندوجان في إضافة ثاني أهدافه ورابع أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 72.

وسجل أوسكار بوب الهدف الخامس في الدقيقة 83 بينما افتتح ريان شرقي أهدافه في الدقيقة 89.

وضغط مانشستر سيتي في الوقت المتبقي بحثا عن الهدف السابع من أجل تصدر المجموعة قبل مواجهة يوفنتوس لكنه لم يحدث.

ويلاقي المتأهل من تلك المجموعة أول وثاني المجموعة التي تضم كل من ريال مدريد الهلال وسالزبورج.

وتقام منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة مساء الخميس بينما المجموعة الثامنة فجر الجمعة.