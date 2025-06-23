رينار: حققنا هدفنا في الكأس الذهبية.. وهذا ما يفتقده المنتخب السعودي

أوضح هيرفي رينار المدير الفني لـ منتخب السعودية المشاكل التي يعاني منها في بطولة الكأس الذهبية 2025 رغم التأهل لربع النهائي.

وتعادل منتخب السعودية أمام ترينداد وتوباجو بهدف لكل منهما ليحسم بطاقة التأهل لربع النهائي في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة خلف الولايات المتحدة الأمريكية.

وتستضيف كندا وأمريكا المنافسات في الفترة من 14 يونيو وحتى 6 يوليو المقبل.

وقال المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحفي: "منذ قدومنا لأمريكا والهدف هو التأهل من دور المجموعات وهذا ما تحقق لذا أُهنيء اللاعبين".

وأضاف "كنا الأفضل خلال الشوط الثاني أمام ترينداد وتوباجو خلال البداية ولكن الأداء لم يكن ثابتا".

وأكمل "سنحت لنا عدة فرص لحسم المباراة ولكن لم نستغلها بالشكل المطلوب".

وواصل "المنتخب يفتقد الفاعلية الهجومية وهذا ليس في الكأس الذهبية فقط ونكثف التدريبات مع اللاعبين".

وتابع "الدفاع دائما ما يكون سهلا ولكن الأصعب الهجوم ونعمل على تطوير هذا الجانب".

وواصل "أخبر اللاعبين دائما بأنهم يحملون مسؤولية تمثيل بلادهم لذا عليهم القتال لتحقيق النتائج الجيدة".

وأتم "مهما كان الخصم في دور ربع النهائي فسنقاتل للتأهل".

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وسيلتقي منتخب السعودية في ربع النهائي مع متصدر المجموعة الأولى والذي سيكون بين المكسيك أو كوستاريكا.

وتقام النسخة الثامنة عشرة من كأس كونكاكاف الذهبية على 14 ملعبا في 11 منطقة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

ويشارك منتخب السعودية لأول مرة في بطولة أمريكا الشمالية بدعوة كثاني منتخب عربي بعد قطر.

ويغيب لاعبو الهلال السعودي عن البطولة بسبب التواجد في كأس العالم للأندية.