إنزاجي: سعيد بالأداء وحزين من عدم تسجيل الأهداف.. وباتشوكا يلعب بشراسة

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 04:46

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - الهلال

أعرب سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق الهلال عن سعادته بأداء الفريق أمام سالزبورج مع حزنه بسبب الفشل في تسجيل الأهداف.

ورفع الهلال رصيده إلى نقطتين بعد تعادل جديد أمام سالزبورج النمساوي بهدفين لكل منهما.

وقال سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق الهلال في المؤتمر الصحفي: "سعيد بالأداء ولست سعيدا بعدم تسجيل الأهداف، خلقنا العديد من الفرص، وسافيتش ومالكوم حصلا على فرص لكن ليس بوسعي إلا شكر الجميع على أدائهم".

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وتابع "نعمل على التحسن في كل مباراة وأن نحسن استغلال الجلسات التدريبية، فلم نعمل مع بعضنا البعض سوى لمدة أسبوع، وعلينا التحسن والتطور قبل مواجهة باتشوكا".

وشدد إنزاجي "لقد بدأت عملي للتو وأمضيت أسبوعا في السعودية، وقبلت التحدي بالعمل مع هذا النادي وسعيد بهذا القرار ومقتنع بكل قراراتي التي اتخذتها، وأؤمن نستطيع صنع شيء رائع".

واختتم تصريحاته "باتشوكا يلعب بتقارب وعلينا أن نكون مستعدين وهم خصم قوي جدا وسيلعبون بشراسة في المباراة المقبلة".

التعادل أبقى الزعيم السعودي ثالثا في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين وقبل لقاء باتشوكا المكسيكي في الجولة الأخيرة.

وستقام مباريات الجولة الأخيرة فجر الجمعة المقبل في الرابعة فجرا في نفس التوقيت.

ويلعب الهلال أمام باتشوكا في الجولة الأخيرة بينما ريال مدريد يواجه سالزبورج.

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