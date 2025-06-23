مدرب الوداد: هناك إيجابيات رغم الخسارة من يوفنتوس.. ونواجه العين من أجل الفوز

أعرب محمد أمين بنهاشم المدير الفني لفريق الوداد عن رضاه بالإيجابيات التي حققها الفريق رغم الخسارة أمام يوفنتوس.

وتغلب يوفنتوس على الوداد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة.

وتأكد خروج الوداد من دور المجموعات بعد خسارة أول جولتين.

وقال محمد أمين بنهاشم المدير الفني لفريق الوداد: "هناك نقاط إيجابية يمكن البناء عليها رغم الخسارة ضد يوفنتوس".

وأوضح "بدأنا في اكتشاف ملامح الفريق الذي سننافس به محليا وقاريا الموسم المقبل، وهوية اللاعبين الذين يمكن الاعتماد عليهم".

وتابع بنهاشم "دخلنا في أجواء التنافس على المستوى العالي مبكرا وهذا أمر مهم جدا، فقدان التركيز ولو لحظة في هذا الموسم يتم معاقبتك فورا وعلينا ألا نسهل مهمة المنافس لتسجيل الأهداف".

واختتم "لن نعتمد على التدوير ضد العين بعد تأكد الخروج من دور المجموعات، سندخل بالتشكيل الأساسي بحثا عن الفوز وتحقيق 3 نقاط لحفظ كرامة الفريق وعكس صورة حقيقية لإمكانيات اللاعبين".

ويلعب الوداد أمام العين مساء الخمي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.