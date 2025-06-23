بونو: سعيد بتمثيل الهلال في بطولة تقام كل 4 سنوات.. ولم نستغل الفرص ضد سالزبورج

أعرب ياسين بونو حارس مرمى الهلال عن سعادته بتمثيل الفريق في منافسات كأس العالم للأندية الذي يقام كل 4 أعوام.

ياسين بونو النادي : الهلال الهلال

ورفع الهلال رصيده إلى نقطتين بعد تعادل جديد أمام سالزبورج النمساوي بهدفين لكل منهما.

وقال ياسين بونو حارس مرمى الهلال في المؤتمر الصحفي: "مثل هذه البطولات تلعب مرة كل 4 أعوام، وأمر ممتاز أن أمثل الهلال فيها".

وتابع "نحن نتفهم أن المباراة لم تكن سهلة، سالزبورج كان لديه حضور جيد في أرض الملعب، لم يعطنا الكثير من المساحات".

واختتم بونو تصريحاته "لم نستغل الفرص التي سنحت لنا، ونطمح في التحسن المباراة المقبلة".

التعادل أبقى الزعيم السعودي ثالثا في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين وقبل لقاء باتشوكا المكسيكي في الجولة الأخيرة.

وستقام مباريات الجولة الأخيرة فجر الجمعة المقبل في الرابعة فجرا في نفس التوقيت.

ويلعب الهلال أمام باتشوكا في الجولة الأخيرة بينما ريال مدريد يواجه سالزبورج.