منتخب السعودية يحسم تأهله لربع نهائي الكأس الذهبية بعد التعادل مع ترينداد وتوباجو

حسم منتخب السعودية تأهله لربع نهائي الكأس الذهبية (بطولة أمم كونكاكاف) بعد التعادل أمام ترينداد وتوباجو في ختام دور المجموعات.

وتعادل منتخب السعودية أمام ترينداد وتوباجو بهدف لكل منهما ليحسم بطاقة التأهل لربع النهائي في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة خلف الولايات المتحدة الأمريكية.

وتستضيف كندا وأمريكا المنافسات في الفترة من 14 يونيو وحتى 6 يوليو المقبل.

وتقام النسخة الثامنة عشرة من كأس كونكاكاف الذهبية على 14 ملعبا في 11 منطقة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وتأخر منتخب السعودية في الشوط الأول بهدف، بينما أدرك فراس البريكان التعادل في الدقيقة 60.

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وكان منتخب أمريكا قد حسم فوزه على هاييتي بهدفين مقابل هدف واحد ليتأهل بالعلامة الكاملة.

وينتظر منتخب السعودية أول المجموعة الأولى بين المكسيك وكوستاريكا لمواجهته في ربع النهائي.

وتضم قائمة هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية رباعي محترف هو: فيصل الغامدي ومروان الصحفي ثنائي بيرشوت البلجيكي وسعود عبد الحميد مدافع روما الإيطالي ومهند أل سعد جناح دانكيرك الفرنسي.

ويشارك منتخب السعودية لأول مرة في بطولة أمريكا الشمالية بدعوة كثاني منتخب عربي بعد قطر.

ويغيب لاعبو الهلال السعودي عن البطولة بسبب التواجد في كأس العالم للأندية.