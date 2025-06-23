التعادل 2-2 يطيح به.. سيناريوهات لتأهل الهلال إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية

فرض التعادل السلبي نفسه بين الهلال السعودي وسالزبورج النمساوي في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من كأس العالم للأندية 2025.

التعادل أبقى الزعيم السعودي ثالثا في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين وقبل لقاء باتشوكا المكسيكي في الجولة الأخيرة.

فما هي حظوظ الهلال في التأهل لثمن نهائي مونديال الأندية؟

وجاء ترتيب المجموعة على النحو التالي:

ريال مدريد: 4 نقاط – سجل 4 – تلقى 2 – فارق الأهداف +2

سالزبورج: 4 نقاط – سجل 2 – تلقى 1 – فارق الأهداف +1

الهلال: نقطتان – سجل 1 – تلقى 1 – فارق الأهداف 0

باتشوكا: 0 نقاط – سجل 2 – تلقى 5 – فارق الأهداف -3

في البداية انتهت آمال باتشوكا في الوصول للدور المقبل بعد الخسارة من ريال مدريد بنتيجة 2-1.

ولا بديل للهلال سوى الفوز من أجل التأهل لدور الـ 16، لأن التعادل سيرفع رصيده لـ 3 نقاط وهو ما يعني التوديع مبكرا مع الفريق المكسيكي.

سيناريو التأهل الوحيد

في حال فوز الهلال على باتشوكا بأي نتيجة سيتأهل بشرط أن تنتهي مباراة ريال مدريد مع سالزبورج بالفوز لأي فريق.

إذا فاز ريال مدريد سيرفع رصيده لـ 7 نقاط ويتأهل في الصدارة ومعه الهلال ثانيا برصيد 5 نقاط ويودع الفريق النمساوي.

وإذا فاز سالزبورج سيرفع رصيده لـ 7 نقاط ويتأهل في الصدارة ومعه الهلال ثانيا برصيد 5 نقاط ويودع الملكي الإسباني.

سيناريو صعب

في حال انتصر الهلال على باتشوكا سيرفع رصيده لـ 5 نقاط وفي حال انتهت مباراة مباراة ريال مدريد مع سالزبورج بالتعادل ستتساوى الفرق الـ 3 في نفس الرصيد وهو 5 نقاط.

وتنص لوائح البطولة على أنه في حالة تعادل فريقين في نفس النقاط أو أكثر يتم اللجوء للآتي:

1 - المواجهات المباشرة

2 - فارق الأهداف

3 - الأهداف المسجلة

4 - اللعب النظيف (البطاقة الصفراء خصم نقطة - البطاقة الحمراء غير المباشرة "بطاقتين صفراوتين" 3 نقاط - بطاقة حمراء 4 نقاط - بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة 5 نقاط)

5 - القرعة

وفي هذه الحالة سيتم إلغاء نتائج الفرق الـ3 ضد باتشوكا والنظر لنتائجهم فيما بينها.

ريال مدريد تعادل مع الهلال 1-1

الهلال تعادل مع سالزبورج 0-0

ريال مدريد مع تعادل مع سالزبورج ؟؟؟

ماذا سيحدث إذا تعادل ريال مدريد مع سالزبورج بنتيجة 1-1؟

حينها سيكون ترتيب المجموعة في حال التعادل 1-1

ريال مدريد: 5 نقاط – سجل 2 – تلقى 2 – فارق الأهداف 0

سالزبورج: 5 نقاط – سجل 1 – تلقى 1 – فارق الأهداف 0

الهلال: 5 نقاط – سجل 1 – تلقى 1 – فارق الأهداف 0

من أجل حسم هوية المتأهل الثاني مع ريال مدريد بعد تساوي الهلال مع سالزبورج في فارق الأهداف والأهداف المسجلة، فسيكون اللعب النظيف حاسما.

يتساوى الهلال مع سالزبورج برصيد 3 إنذارات لكل فريق، وسيكون على لاعبي الهلال التركيز للخروج بأقل عدد في المباراة الأخيرة ليتفوق على سالزبورج حينها.

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سيناريو يطيح بالهلال

في حال تعادل ريال مدريد مع سالزبورج بنتيجة 2-2 أو بنتيجة أكبر سيودع الهلال، لماذا؟

حيث سيكون ترتيب المجموعة حينها في حال التعادل 2-2

ريال مدريد: 5 نقاط – سجل 3 – تلقى 3 – فارق الأهداف 0

سالزبورج: 5 نقاط – سجل 2 – تلقى 2 – فارق الأهداف 0

الهلال: 5 نقاط – سجل 1 – تلقى 1 – فارق الأهداف 0

حينها سيكون فارق الأهداف في صالح ريال مدريد وسالزبورج ويودع الهلال.

وستقام مباريات الجولة الأخيرة فجر الجمعة المقبل في الرابعة فجرا في نفس التوقيت وستذاع عبر قناة MBC مصر وMBC أكشن.

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