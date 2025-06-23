فيفا يعلن حضور أكثر من مليون مشجع مباريات كأس العالم للأندية حتى الآن

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 03:23

كتب : FilGoal

رشيدة العمري - مشجعة الوداد رقم مليون في مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حضور أكثر من مليون مشجع مباريات كأس العالم للأندية حتى الآن.

ويأتي ذلك قبل انطلاق منافسات الجولة الثالثة والختامية من دور المجموعات بالبطولة.

وكشف فيفا في بيان رسمي عن حضور أكثر من مليون مشجع لمباريات البطولة حتى الآن، وكانت الطفلة رشيدة العمري مشجعة الوداد المغربي هي المشجع رقم مليون الذي يحضر في المونديال.

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وكرّم فيفا رشيدة عن طريق منحها شهادة احتفالا بكونها المشجع رقم مليون في البطولة.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي عن الاقتراب من كسر حاجز المليون ونصف مليون تذكرة مباعة في كأس العالم للأندية.

وكانت أكثر مباراة شهدت حضور جماهيري من البطولة مواجهة باريس سان جيرمان وأتليتكو مدريد بـ 89 ألفا و619 مشجعا.

وجاءت قائمة أكثر المباريات حضورا للجماهير كالآتي:

1- باريس سان جيرمان ضد أتليتكو مدريد بـ 89 ألفا و619 مشجعا.

2- ريال مدريد ضد باتشوكا بحضور 70 ألفا و248 مشجعا.

3- بايرن ميونيخ ضد بوكا جونيورز بحضور 63 ألفا و587 مشجعا.

4- ريال مدريد أمام الهلال بحضور 62 ألفا و415 مشجعا.

5- الأهلي ضد إنتر ميامي بحضور 60 ألفا و927 مشجعا.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو الجاري.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن سابقا حصول أي فريق على مليوني دولار مع كل فوز له في أي مباراة خلال دور المجموعات.

أما في حالة التعادل فيحصل كل فريق من طرفي المباراة على مليون دولار.

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