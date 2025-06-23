ألونسو: فالفيردي يذكرني بجيرارد.. وليس عليك أن تكون مهندسا لتعرف ذلك

أشاد تشابي ألونسو المدير الفني لـ ريال مدريد بأداء لاعبيه وشبّه فيدريكو فالفيردي لاعب وسط الفريق بستيفن جيرارد زميله السابق في ليفربول.

وانتصر ريال مدريد على باتشوكا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية من المجموعة الثانية من كأس العالم للأندية 2025.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي: "من المفيد أن تكون درجات الحرارة أكثر برودة. لن يتغير شيء بسبب الشكوى. ليس عليك أن تكون مهندسا لتعرف أن انخفاض درجات الحرارة يجعلك تلعب بشكل أفضل".

وأكمل "فيدي فالفيردي يذكرني بجيرارد، في طريقة ركضه ووصوله للكرة ومهاراته، أنا سعيد جدا بتدريبه، ومن أجله، ومن أجل الهدف".

وأشاد بأداء فريقه قائلا "سجل لاعبو خط الوسط الـ 3، وتحدثنا خلال الاستراحة عن تقارب اللاعبين وزيادة الهجمات. كان الأداء الهجومي رائعا".

وأتم "كنا ملتزمين دفاعيا وعرفنا كيفية السيطرة على الكرة دون الاستحواذ عليها. أجرينا التغييرات، وتفهم اللاعبون ذلك. إنه فوز يعززنا بشكل كبير للمنافسة على اللقب".

وسجل جود بيلينجهام وأردا جولر وفيديريكو فالفيردي لريال مدريد، بينما أحرز إلياس مونتييل هدف باتشوكا الوحيد.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة، ويتساوى معه سالزبورج، ثم الهلال بنقطتين، ويتذيل باتشوكا المجموعة دون نقاط.