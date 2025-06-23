تعادل جديد.. الهلال يتقاسم النقاط مع سالزبورج

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 03:06

كتب : FilGoal

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - الهلال - سالزبورج

فرض التعادل السلبي نفسه بين سالزبورج النمساوي والهلال السعودي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة من كأس العالم للأندية 2025.

تعادل هو الثاني على التوالي للفريق الأكثر تتويجا بالألقاب في آسيا بعدما تعادل في الجولة الأولى مع ريال مدريد بنتيجة 1-1.

النتيجة رفعت رصيد سالزبورج إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ريال مدريد المتصدر، فيما ظل الهلال ثالثا برصيد نقطتين، ويتذيل باتشوكا المكسيكي الترتيب وودع المسابقة بشكل رسمي.

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وسيحتاج الهلال للفوز في الجولة الأخيرة على باتشوكا من أجل رفع رصيده لـ 5 في انتظار نتيجة مباراة ريال مدريد وسالزبورج، وسيتأهل الزعيم السعودي في حال انتهت المباراة الأخرى بفوز أي فريق.

وفي حال انتصر الهلال وحسم التعادل المباراة الأخرى سيكون فارق الأهداف عاملا حاسما حينها.

التشكيل

قرر سيموني إنزاجي الاعتماد على نفس الأسماء التي بدأت بشكل أساسي ضد ريال مدريد.

وبدأ ماركوس ليوناردو ومالكوم وسالم الدوسري في هجوم الهلال.

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وصف المباراة

بادر الهلال بالهجوم وأهدر جواو كانسيلو فرصة التقدم بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 3.

وتألق ياسين بونو في التصدي لأولى فرص سالزبورج بعد تسديدة من كريم أونيسيو حوّلها المغربي بيده لركنية في الدقيقة 9.

وسدد مالكوم كرة في الدقيقة 15 علت العارضة، وتألق كريستيان زاويشيتسكي حارس سالزبورج في التصدي لفرصة ليوناردو في الدقيقة 21.

استحواذ لاعبو الهلال على الكرة لكن المحاولات الهجومية لم تشكل خطورة على مرمى الفريق النمساوي.

وحاول نيني في الدقيقة 45+4 مباغتة بونو لكن الحارس كان في الموعد، شوط أول انتهى بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، حاول سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش تهديد مرمى الفريق النمساوي لكن كرته اصطدمت بالدفاع في الدقيقة 56.

وأطلق سالم الدوسري تصويبة قوية ارتطمت بالدفاع وتحولت لركنية في الدقيقة 07.

وتألق زاويشيتسكي في التصدي لتصويبة ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 81.

ورد يوربي فيرتيسين بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيمن بقليل في الدقيقة 82.

حاول لاعبو الهلال خطف هدف فوز في الدقائق الأخيرة بالضغط على لاعبي سالزبورج لكن دون أي جديد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

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