التشكيل - ربيعة أساسي ومرموش بديل في تغييرات بالجملة بين العين ومانشستر سيتي

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 02:47

كتب : FilGoal

يوفنتوس ضد العين

أعلن الثنائي فلاديمير إيفيتش المدير الفني لفريق العين الإماراتي وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن التشكيل الأساسي.

ويستمر رامي ربيعة أساسيا مع العين في المباراة الثانية على التوالي، بينما يجلس عمر مرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي.

وأجرى الفريقان عدة تغييرات عن مباراتي الجولة الافتتاحية في دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

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وجاء تشكيل العين كالتالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: بارك يونج وو - رامي ربيعة - فاكوندو زابالا - أديس باسيتش - أمادو نيانج.

الوسط: عبد الكريم تراوري - محمد عباس - يحيى نادر.

الهجوم: سفيان رحيمي - نسيم شاذلي.

بينما تشكيل مانشستر سيتي فجاء كالآتي:

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

الدفاع: مانويل أكانجي - عبد القادر خوسانوف - يوشكو جفارديول - ريان آيت نوري.

الوسط: نيكو جونزاليس - إلكاي جوندوجان - بيرناردو سيلفا - ماتيوس نونيش.

الهجوم: كلاوديو إتشيفيري - إيرلينج هالاند.

وكان مانشستر سيتي قد تغلب على الوداد بهدفين دون مقابل في الجولة الافتتاحية.

بينما تعرض العين للهزيمة أمام يوفنتوس بخمسة أهداف دون مقابل.

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