وكيل المثلوثي: الزمالك ليس لديه نية للتجديد.. ولدينا عرض من فريق كبير في إفريقيا

أوضح محمد سلامة وكيل حمزة المثلوثي موعد تعافيه من الإصابة، وموقفه من الاستمرار مع الزمالك بعد نهاية عقده.

حمزة المثلوثي النادي : الزمالك الزمالك

وانتهى تعاقد الدولي التونسي مع الزمالك بنهاية الموسم المنقضي بعد التتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز.

وقال وكيل التونسي عبر أون سبورت: "المثلوثي سيقضي شهرين في الإمارات لمواصلة التأهيل من الإصابة، ولا توجد أي نية من الزمالك للتجديد مع اللاعب ولم يتحدث معنا أحد حتى الآن".

وأضاف "حمزة لعب 5 سنوات في الزمالك ولم يشكو النادي رغم المشاكل المادية".

وكشف "الأهلي تعامل مع علي معلول وجدد له تلقائيا بعد الإصابة ورحل وهو جاهز بنسبة 100%، وفي الحقيقة الزمالك لم تكن لديه أي نية للتجديد وجعل المثلوثي في وضع صعب".

وأردف "أغلب الدوريات ستبدأ في شهر أغسطس المقبل وحمزة سيكون جاهزا بنسبة 100% في نهاية سبتمبر، والفرق تكون أولويتها اللاعبين الجاهزين لبداية الموسم ووضع اللاعب صعبا".

وأتم "لدينا عرضا من نادي كبير في إفريقيا رغم إصابته لكننا لم نتخذ القرار".

المدافع التونسي البالغ 32 عاما خاض الموسم الجاري 14 مباراة إذ تعرض للإصابة خلال مباراة مودرن سبورت في شهر يناير الماضي بقطع في الرباط الصليبي.

وبقميص الزمالك خاض 153 مباراة سجل 5 وصنع 6 وساهم في تتويج الأبيض بـ 6 ألقاب منذ انضمامه في 2020.