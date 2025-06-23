مروان عطية: حزين لعدم المشاركة أمام بورتو.. والجميع على قدر المسؤولية

أعرب مروان عطية لاعب الأهلي عن حزنه بسبب الغياب عن مواجهة بورتو ضمن منافسات دور المجموعات.

مروان عطية النادي : الأهلي الأهلي

ويواجه الأهلي فريق بورتو في الرابعة من فجر غدا الثلاثاء في ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

ويغيب مروان عطية بسبب تراكم البطاقات الصفراء إذ تلقى بطاقة أمام إنتر ميامي وأخرى ضد بالميراس.

وقال مروان عطية عبر موقع الأهلي الرسمي: "حزين على المستوى الشخصي بسبب الغياب عن مواجهة بورتو وتمنيت أن أكون متواجدا مع الفريق، لكن الجميع على قدر المسؤولية وعلى قلب رجل واحد".

وتابع "لا يزال لدى الأهلي فرصة قائمة في التأهل لثمن النهائي بكأس العالم، وسندافع عن حظوظنا بكل قوة أمام بورتو".

وأضاف "لكل مباراة ظروفها الخاصة وجميع اللاعبين في أتم الجاهزية قبل مواجهة بورتو".

واختتم مروان عطية تصريحاته "الجميع يقدر مساندة ودعم جماهير الأهلي خاصة في كأس العالم بأمريكا، وسنبذل قصارى جهدنا لنكون على قدر ثقتهم".

وخاض الأهلي مرانه الختامي استعدادا لمواجهة بورتو بالمباراة المقرر إقامتها على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وحصد الأهلي نقطة واحدة من التعادل أمام إنتر ميامي بينما خسر أمام بالميراس بهدفين دون مقابل.

ماذا يحتاج الأهلي؟

* يحتاج الأهلي إلى الفوز أمام بورتو بفارق هدفين على الأقل كشرط أول للتأهل.

* يحتاج الأهلي إلى انتهاء مباراة بالميراس أمام إنتر ميامي بفوز بطل البرازيل كشرط ثان لتأهل الأهلي

* يحتاج الأهلي لتعويض فارق الـ3 أهداف أمام إنتر ميامي (في تحقيق الفوز أمام بورتو، وخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس).

مثل أن يحقق الأهلي الفوز بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بفارق هدفين

أو فوز الأهلي بفارق هدفين 3-1 أو 4-2 مع خسارة إنتر ميامي 1-0 ليتأهل الأهلي وقتها بفضل تسجيله أهدافا أكثر.

في حالة فوز الأهلي بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بهدف نظيف، سيتعادل الفريقان في كل شيء، ليتم اللجوء وقتها للعب النظيف، ويتأهل الفريق الذي حصد بطاقات صفراء وحمراء أقل.

حاليا تحصل لاعبو الأهلي على 4 بطاقات صفراء، وهو نفس عدد البطاقات للاعبي إنتر ميامي.

وفي حالة التعادل في كل شيء سيتم وقتها اللجوء للقرعة.