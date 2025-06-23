شوبير: جماهير الأهلي الداعم الأول لنا.. ومواجهة بورتو ضد منافس كبير

أشاد مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الأهلي بجماهير النادي قبل مواجهة بورتو المقبلة.

ويواجه الأهلي فريق بورتو في الرابعة من فجر غدا الثلاثاء في ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وقال مصطفى شوبير عبر موقع الأهلي الرسمي: "مواجهة بورتو صعبة وأمام منافس كبير، جميع لاعبي الأهلي في حالة تركيز كاملة من أجل تقديم أداء قوي يليق بالنادي".

وأضاف "نسعى لبذل أقصى ما لدينا حتى اللحظة الأخيرة ونستعد جيدا نظرا لأهمية المباراة وقوة المنافس".

واختتم شوبير تصريحاته "نعد جماهير الأهلي بتقديم أفضل ما لدينا وبتركيز كامل كعادتنا دائما، ونطالبهم أن يكونوا خلفنا لأنهم الداعم الأول وأكبر حافز يدفعنا لإسعادهم ورفع اسم نادينا".

وخاض الأهلي مرانه الختامي استعدادا لمواجهة بورتو بالمباراة المقرر إقامتها على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وحصد الأهلي نقطة واحدة من التعادل أمام إنتر ميامي بينما خسر أمام بالميراس بهدفين دون مقابل.

ماذا يحتاج الأهلي؟

* يحتاج الأهلي إلى الفوز أمام بورتو بفارق هدفين على الأقل كشرط أول للتأهل.

* يحتاج الأهلي إلى انتهاء مباراة بالميراس أمام إنتر ميامي بفوز بطل البرازيل كشرط ثان لتأهل الأهلي

* يحتاج الأهلي لتعويض فارق الـ3 أهداف أمام إنتر ميامي (في تحقيق الفوز أمام بورتو، وخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس).

مثل أن يحقق الأهلي الفوز بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بفارق هدفين

أو فوز الأهلي بفارق هدفين 3-1 أو 4-2 مع خسارة إنتر ميامي 1-0 ليتأهل الأهلي وقتها بفضل تسجيله أهدافا أكثر.

في حالة فوز الأهلي بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بهدف نظيف، سيتعادل الفريقان في كل شيء، ليتم اللجوء وقتها للعب النظيف، ويتأهل الفريق الذي حصد بطاقات صفراء وحمراء أقل.

حاليا تحصل لاعبو الأهلي على 4 بطاقات صفراء، وهو نفس عدد البطاقات للاعبي إنتر ميامي.

وفي حالة التعادل في كل شيء سيتم وقتها اللجوء للقرعة.