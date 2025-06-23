لأول مرة.. تفعيل بروتوكول "لا للعنصرية" بسبب رودريجر في كأس العالم للأندية 2025

تسبب الألماني أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد في تفعيل بروتوكول "لا للعنصرية" الجديد والمعتمد من فيفا لأول مرة خلال لقاء الفريق ضد باتشوكا المكسيكي.

وانتصر ريال مدريد على باتشوكا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات من كأس العالم للأندية 2025.

واشتبك المدافع الدولي مع جوستافو جوستافو كابرال لاعب باتشوكا وأتهمه بتوجيه إهانة عنصرية للحكم رامون أباتي قبل نهاية المباراة واستمر الأمر ما بعد إطلاق صافرة النهاية.

وعقد أباتي يده مفعَلا بروتوكول للتحقيق في الأمر عقب نهاية اللقاء.

وقال تشابي ألونسو المدير الفني لـ ريال مدريد في المؤتمر الصحفي: "أبلغنا أنطونيو، وتم تفعيل بروتوكول. التحقيق جارٍ. أكد لنا رودريجر ذلك في غرفة الملابس، وهذه أمور لا ينبغي أن تحدث في مباراة كهذه، أو أي مكان. ونحن ندعمه".

وأطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حملته "لا للعنصرية" في مايو 2024 والتي تستهدف " لتمكين اللاعبين ومسؤولي الفرق والحكام من اتخاذ موقف ضد العنصرية."

فماذا يحدث؟

اللاعب الذي يتعرض لإهانة عنصرية يشير بتقاطع أيديه عند المعصمين إلى الحكم، مما يدفع الحكم إلى بدء الإجراء المكون من ثلاث خطوات.

الخطوة 1 - إيقاف المباراة

من الحكم: إذا لاحظ الحكم أو تلقى بلاغًا عن إساءة، فسيستخدم إشارة "لا للعنصرية" للإشارة إلى الحادثة.

من اللاعب: يستخدم اللاعب الذي يتعرض للإساءة إشارة "لا للعنصرية" لإبلاغ الحكم أو القائد أو مسؤول الفريق بالحادثة.

مراقب المباراة: إذا لاحظ مسؤول المباراة أو تلقى بلاغًا عن إساءة، فسيُبلغ الحكم بضرورة إيقاف المباراة.

وفي الـ 3 حالات يقرر الحكم إيقاف المباراة من عدمه.

الخطوة 2 - تعليق المباراة

إذا لم يتوقف الحادث عند استئناف المباراة، يُوقف الحكم المباراة ويأمر الفريقين بالعودة إلى غرف تبديل الملابس. يُعلن في الملعب عن سبب إيقاف المباراة، وفي حال استمرار الحادث، تُلغى المباراة.

الخطوة 3 – إلغاء المباراة

إذا لم يتوقف الحادث عند استئناف المباراة، يلغي الحكم المباراة. ولن يتم ذلك إلا بعد التشاور مع الجهات المختصة والخبراء، وعندما يكون الإلغاء آمنا.