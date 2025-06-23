مدرب بورتو: نلعب ضد خصم قوي في إفريقيا.. وكرامتنا مجروحة ولدينا فرصة لتغيير الأمر أمام الأهلي

يرى الأرجنتيني مارتن أنسيلمي المدير الفني لفريق بورتو أن مواجهة الأهلي فرصة لتغيير الصورة بعد أول جولتين.

وكان بورتو قد تعادل أمام بالميراس بدون أهداف قبل أن يخسر أمام إنتر ميامي بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال مارتن أنسيلمي المدير الفني لفريق بورتو عبر المؤتمر الصحفي: "سنلعب ضد خصم قوي في إفريقيا، وحقق لقبين من آخر 4 ألقاب بدوري أبطال إفريقيا".

وتابع "الأهلي يملك مدربا جيدا ولاعبين مرنين خططيا، وهو بطل بلاده".

وشدد أنسيلمي "نريد تحقيق الفوز أمام الأهلي من أجل إسعاد جماهيرنا، علينا أن نفكر في أنفسنا أكثر من التفكير في الخصم والمنافسة بشكل مختلفة".

وأوضح "لم نلعب كما أردنا في مواجهة إنتر ميامي هجوميا ودفاعيا، كرامتنا مجروحة وهذه ليست الصورة التي نريد تقديمها، وغدا لدينا فرصة لتغييرها".

واختتم المدرب الأرجنتيني تصريحاته "لا نريد أن نخرج من كأس العالم للأندية بهذه الطريقة، ونعلم أن غدا يوم مهم لمدينة بورتو بسبب العيد ونريد أن يكتمل الاحتفال بتحقيق الفوز وإسعادهم".

وخاض الأهلي مرانه الختامي استعدادا لمواجهة بورتو بالمباراة المقرر إقامتها على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وحصد الأهلي نقطة واحدة من التعادل أمام إنتر ميامي بينما خسر أمام بالميراس بهدفين دون مقابل.

ماذا يحتاج الأهلي؟

* يحتاج الأهلي إلى الفوز أمام بورتو بفارق هدفين على الأقل كشرط أول للتأهل.

* يحتاج الأهلي إلى انتهاء مباراة بالميراس أمام إنتر ميامي بفوز بطل البرازيل كشرط ثان لتأهل الأهلي

* يحتاج الأهلي لتعويض فارق الـ3 أهداف أمام إنتر ميامي (في تحقيق الفوز أمام بورتو، وخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس).

مثل أن يحقق الأهلي الفوز بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بفارق هدفين

أو فوز الأهلي بفارق هدفين 3-1 أو 4-2 مع خسارة إنتر ميامي 1-0 ليتأهل الأهلي وقتها بفضل تسجيله أهدافا أكثر.

في حالة فوز الأهلي بهدفين نظيفين، وخسارة إنتر ميامي بهدف نظيف، سيتعادل الفريقان في كل شيء، ليتم اللجوء وقتها للعب النظيف، ويتأهل الفريق الذي حصد بطاقات صفراء وحمراء أقل.

حاليا تحصل لاعبو الأهلي على 4 بطاقات صفراء، وهو نفس عدد البطاقات للاعبي إنتر ميامي.

وفي حالة التعادل في كل شيء سيتم وقتها اللجوء للقرعة.