يورو تحت 21 عاما – ألمانيا تقصي إيطاليا.. وفرنسا تقلب الطاولة على الدنمارك

ضرب منتخبا ألمانيا وفرنسا موعدا ناريا في نصف نهائي بطولة يورو تحت 21 عاما بعد إقصاء إيطاليا والدنمارك على الترتيب بعد مباراتين مثيرتين.

وكان منتخبا هولندا وإنجلترا قد حسما أولى بطاقتي التأهل للمربع الذهبي على حساب البرتغال وإسبانيا على الترتيب في البطولة التي تستضيفها سلوفاكيا.

وقلب منتخب فرنسا تأخره بنتيجة 2-1 لفوز في الدقائق الأخيرة بنتيجة 3-2.

فسجل كريستوف بيشوف هدف تقدم الدنمارك في الدقيقة 18 وعدّل داجوي سيسيه النتيجة قبل دقيقة على نهاية الشوط الأول.

كليمنت بيشوف يفتتح التسجيل للمنتخب الدنماركي في شباك نظيره الفرنسي.#بطولة_أوروبا_تحت_21_سنة#u21euro pic.twitter.com/uZ9poHx7Es — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 22, 2025

وفي الدقيقة 49 أعاد سورنسين التقدم مجددا للدنمارك.

وخطف كونتين ميرلين وماتيس تيل الفوز للديوك الفرنسية بهدفين في دقيقة واحدة.

وفي مباراة كلاسيكية بين ألمانيا وإيطاليا تقدم الأتزوري عن طريق لوكا كوليوشيو في الدقيقة 58.

وقلب المانشافت الطاولة في الدقيقتين 68 و87 بهدفين عن طريق فاليماد وفييبر.

وأكمل لاعبو إيطاليا الدقائق الأخيرة بـ 10 لاعبين بعد طرد الثنائي ويلفريد يونونتو وماتيو زانوتي لحصول كلاهما على إنذارين.

وخطف البديل جوسيبي أمبروزينو تعادلا قاتلا من ركلة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 90+6 ولجأ الفريقين لشوطين إضافيين.

وقبل 3 دقائق على وصول الفريقين لركلات الترجيح خطف ميرلين روهل بتسديدة مباغتة هدف الفوز القاتل وقاد ألمانيا للمربع الذهبي.

المنتخب الألماني يبلغ نصف النهائي بعد انتصاره على المنتخب الإيطالي بنتيجة 3-2#بطولة_أوروبا_تحت_21_سنة#u21euro pic.twitter.com/hgNUSQRtrX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 22, 2025

وستقام مباراتي نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل لحسم هوية الفريقين المتأهلين للنهائي.