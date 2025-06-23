بيلينجهام: من الصعب لعب كرة القدم في تلك الحرارة.. وأخضع لعملية جراحية بعد المونديال

يرى جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد صعوبة في خوض المباريات في الطقس الحالي بالولايات المتحدة الأمريكية.

جود بيلينجهام النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتغلب ريال مدريد على باتشوكا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة.

وقال جود بيلينجهام في تصريحات صحفية: "الحرارة لا تُصدق هنا، من الصعب جدا لعب كرة القدم في مثل هذه الحرارة، لكن الأمر لا ينطبق على ريال مدريد فقط لكن على جميع الفرق".

وتابع "حققنا انتصارا مهما ولعبنا بشكل رائع، نحن سعداء للغاية ونسعى لتحقيق المزيد".

وواصل "أتحدث بشكل مستمر يوميا مع تشابي ألونسو، هو مدرب رائع ولديه أفكار حول أسلوب لعبنا، وسعداء جدا بتواجده".

وكشف بيلينجهام "بالفعل سأخضع لعملية جراحية في كتفي عقب كأس العالم للأندية، وأتمنى أن نصل للمباراة النهائية".

واختتم تصريحاته "سعيد بـ 10 تصديات لكورتوا لكننا نريد أن نجعله أقل استهدافا، لقد أنقذنا ولهذا هو الأفضل في العالم".

وانضم بيلينجهام لصفوف ريال مدريد قبل موسمين قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد يخطط لخضوع النجم الإنجليزي الشاب لجراحة عاجلة في الكتف عقب نهاية مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.

وبالتالي سيغيب اللاعب لمدة تصل إلى 3 أشهر عقب خضوعه للجراحة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 4 نقاط عقب مرور جولتين بفوز على باتشوكا وتعادل أمام الهلال.

ويختتم ريال مدريد مبارياته بمواجهة سالزبورج النمساوي فجر الجمعة المقبل.